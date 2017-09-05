Альварес настаивает на поединке со Стивенсоном
Официальный претендент на титул WBC в полутяжёлом весе Элейдер Альварес сказал, что не намерен больше давать отсрочки обладателю пояса Адонису Стивенсону, который последними заявлениями дал понять, что желает объединительного боя с Баду Джеком или Андре Уордом.
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«Меня беспокоят его комментарии. Он говорит, что телевизионные сети не заинтересованы в нашем поединке, но это не моя вина. Чемпион здесь он, и он должен продавать наш бой.
Прошло почти два года с тех пор, как я стал официальным претендентом на титул. Я заслужил свой шанс. Дважды я давал ему провести добровольную защиту, и это было ошибкой. Больше я её не допущу, настала моя очередь, и в WBC дали мне слово, — цитирует Альвареса BoxingScene.
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