Альварес настаивает на поединке со Стивенсоном

«Меня беспокоят его комментарии. Он говорит, что телевизионные сети не заинтересованы в нашем поединке, но это не моя вина. Чемпион здесь он, и он должен продавать наш бой. Почему-то у Сауля Альвареса или Мигеля Котто не возникает таких проблем, когда они проводят поединок с менее продаваемым боксёром. Он может думать всё что угодно, но он обязан уважать соглашение.

Прошло почти два года с тех пор, как я стал официальным претендентом на титул. Я заслужил свой шанс. Дважды я давал ему провести добровольную защиту, и это было ошибкой. Больше я её не допущу, настала моя очередь, и в WBC дали мне слово, — цитирует Альвареса BoxingScene.