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https://sport.mail.ru/news/boxing/30901455/
5 сентября 2017, 11:53 | Бокс | Чемпионат.com

Альварес настаивает на поединке со Стивенсоном

Официальный претендент на титул WBC в полутяжёлом весе Элейдер Альварес сказал, что не намерен больше давать отсрочки обладателю пояса Адонису Стивенсону, который последними заявлениями дал понять, что желает объединительного боя с Баду Джеком или Андре Уордом.

Официальный претендент на титул WBC в полутяжёлом весе <span class=error>Элейдер</span> Альварес сказал что не намерен больше давать отсрочки обладателю пояса Адонису Стивенсону который последними заявлениями дал понять что желает объединительного боя с <span class=error>Баду</span> Джеком или <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уордом</span>. Увеличить
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«Меня беспокоят его комментарии. Он говорит, что телевизионные сети не заинтересованы в нашем поединке, но это не моя вина. Чемпион здесь он, и он должен продавать наш бой. Почему-то у Сауля Альвареса или Мигеля Котто не возникает таких проблем, когда они проводят поединок с менее продаваемым боксёром. Он может думать всё что угодно, но он обязан уважать соглашение.

Прошло почти два года с тех пор, как я стал официальным претендентом на титул. Я заслужил свой шанс. Дважды я давал ему провести добровольную защиту, и это было ошибкой. Больше я её не допущу, настала моя очередь, и в WBC дали мне слово, — цитирует Альвареса BoxingScene.
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