Камшыбек Кункабаев получил автомобиль от акима за «серебро» ЧМ по боксу

На прошедшем в Гамбурге мировом первенстве Кункабаев (свыше 91 килограмма) дошел до финала, где раздельным решением уступил Магомедрасулу Меджидову из Азербайджана. Для 25-летнего казахстанца этот чемпионат мира стал первым в карьере.

Также Кушербаев принял у себя тяжелоатлета Рустема Сыбая, завоевавшего «серебро» на 29-й Всемирной летней Универсиаде, которая прошла с 19 по 30 августа в китайском Тайбэе.

Аким области поздравил спортсменов с победой и пожелал новых достижений в Азиатских играх в Южной Корее и на Олимпиаде в 2020 году в Токио. Кункабаеву вручили сертификат на автомобиль, Сыбаю — сертификат на два миллиона тенге, а их тренерам — на 500 тысяч тенге.

«Не бывает побед без труда. Ваши достижения станут стимулом для других, повысив их стремление к победе. Вы подтвердили высокий статус нашей страны на международной спортивной арене и оправдали надежды не только болельщиков и тренеров, но и всех казахстанцев», — сказал глава региона.

Следует отметить, что с начала 2017 года спортсмены Кызылординской области выиграли 563 медалей на чемпионатах Казахстана, еще 53 медали были завоеваны на чемпионатах Азии и мира. В национальную сборную команду страны из области вошли 420 спортсменов.