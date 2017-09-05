Сироткин проведет бой против никарагуанского боксера Майорги в Нижнем Новгороде 3 ноября

43-летний Майорга вернулся в профессиональный бокс в апреле 2017 года, нокаутировав в третьем раунде мексиканца Хаудиэля Сепеду. Предстоящий поединок с Сироткиным станет для него вторым после возвращения.

«Прозвище Сироткина — Бык, а я Матадор, я знаю, что делать. Мы собираемся зарезать бычка. Я собираюсь нокаутировать его, я собираюсь избить его», — сказал Майорга.

32-летний Сироткин, выступающий в весовой категории до 76,2 кг, является непобежденным боксером. В его активе 13 побед, из которых три — нокаутом. Майорга в своей карьере встречался с такими боксерами, как Феликс Тринидад, Оскар де ла Хойя, Шейн Мосли и Мигель Котто. На его счету 43 поединка на профессиональном ринге — 32 победы (26 нокаутом), девять поражений, одна ничья и результат одного боя аннулирован.

Также на турнире в Нижнем Новгороде будет боксировать россиянин Федор Чудинов. Его соперник на данный момент не определен.