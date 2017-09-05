— 16 сентября мы узнаем, кого следует считать лучшим боксером в мире. Я думаю, что бой продлится всю дистанцию, однако Головкин может удивить «Канело» одним хорошим ударом и нокаутировать его. «Канело» классный боксер, истинный чемпион, который также находится на вершине своей карьеры. Но не знаю, как он сможет победить GGG, подходящего к этому событию очень мотивированным. Так что я считаю, что Геннадий выйдет победителем в очень конкурентном и близком бою.

Головкин всегда достигает стопроцентной подготовки к каждому своему поединку, но я вижу в его глазах дополнительную мотивацию с тех пор, как стало ясно, что его следующим испытанием станет Альварес. Головкин — самый доминирующий боксер с высочайшим процентом нокаутов в среднем весе, и мы надеемся, что он покажет свое лучшее выступление. Уверен, что оба соперника будут готовы на 100%. Я ожидаю увидеть захватывающий, взрывной поединок, ибо ни один из них не привык отступать, — цитирует Леффлера Boxingscene.com.