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https://sport.mail.ru/news/boxing/30900792/
5 сентября 2017, 11:21 | Бокс | Чемпионат.com

Хэй в 2018 году хочет провести бой с Джошуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй рассказал о планах на ближайшее будущее, а также отметил, что рассчитывает на поединок с чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа уже в 2018 году.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях <span class=error>Дэвид</span> <span class=error>Хэй</span> рассказал о планах на ближайшее будущее а также отметил что рассчитывает на поединок с чемпионом мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> уже в 2018 году. Увеличить
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«Я проведу следующий поединок в декабре. Мы сообщим обо всём в ближайшие две недели. Бой состоится в Великобритании. И конечно, в 2018 году я хочу сразиться с Джошуа», — цитирует Хэя BoxingScene.

Предыдущий бой 36-летний Хэй провёл в марте этого года, досрочно уступив Тони Беллью. В том бою он получил травму ноги, после которой перенёс операцию. На данном этапе британец всё ещё восстанавливается после повреждения.
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