Хэй в 2018 году хочет провести бой с Джошуа

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«Я проведу следующий поединок в декабре. Мы сообщим обо всём в ближайшие две недели. Бой состоится в Великобритании. И конечно, в 2018 году я хочу сразиться с Джошуа», — цитирует Хэя BoxingScene.

Предыдущий бой 36-летний Хэй провёл в марте этого года, досрочно уступив Тони Беллью. В том бою он получил травму ноги, после которой перенёс операцию. На данном этапе британец всё ещё восстанавливается после повреждения.