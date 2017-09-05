Липинец может провести титульный бой в ноябре
Претендент на вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе Сергей Липинец может оспорить это звание уже в ноябре этого года.
Об этом сказал менеджер боксёра Алекс Вайсфельд.
«Кроуфорд отказался от титула IBF, и мы ведём переговоры с боксёром из Японии Кондо. Надеемся, что встреча с ним будет организована в ноябре в Нью-Йорке», — приводит слова Вайсфельда BoxingScene.
Ранее абсолютный чемпион мира в этом весе Теренс Кроуфорд отказался от проведения боя с Липинцем, оставив ремень по версии IBF вакантным, после этого организация санкционировала поединок за этот пояс между Липинцем и Акихиро Кондо.
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