Легендарный средневес дал совет «Канело» перед боем с Головкиным

«Канело» — сильная оппозиция. Он сильнее, чем предыдущие соперники Головкина.

GGG превосходит своих оппонентов в обмене ударами. Когда ты можешь ударить — бей, но не позволяй ему словить тебя. В бою с ним важно не жадничать, довольствоваться тем, что у тебя есть, но попытаться продержаться до половины боя, забирая по одному раунду. Ты должен убедиться, что-либо побеждаешь, либо бой близкий, — сказал Хопкинс в интервью ThaBoxingVoice.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.7, победа Альвареса — 2.4, ничья — 26.