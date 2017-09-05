Легендарный средневес дал совет «Канело» перед боем с Головкиным
Легендарный боксер Бернард Хопкинс прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
«Канело» — сильная оппозиция. Он сильнее, чем предыдущие соперники Головкина.
GGG превосходит своих оппонентов в обмене ударами. Когда ты можешь ударить — бей, но не позволяй ему словить тебя. В бою с ним важно не жадничать, довольствоваться тем, что у тебя есть, но попытаться продержаться до половины боя, забирая по одному раунду. Ты должен убедиться,
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в
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