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https://sport.mail.ru/news/boxing/30900341/
5 сентября 2017, 10:55 | Бокс | Sports.kz

Легендарный средневес дал совет «Канело» перед боем с Головкиным

Легендарный боксер Бернард Хопкинс прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Канело» — сильная оппозиция. Он сильнее, чем предыдущие соперники Головкина.

GGG превосходит своих оппонентов в обмене ударами. Когда ты можешь ударить — бей, но не позволяй ему словить тебя. В бою с ним важно не жадничать, довольствоваться тем, что у тебя есть, но попытаться продержаться до половины боя, забирая по одному раунду. Ты должен убедиться, что-либо побеждаешь, либо бой близкий, — сказал Хопкинс в интервью ThaBoxingVoice.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.7, победа Альвареса — 2.4, ничья — 26.

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