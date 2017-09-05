Свидетель спарринга Головкина с «Канело» сделал прогноз на их поединок

«Я ожидаю, что бой пройдет всю дистанцию. У Головкина отличный подбородок, а Альварес — стойкий молодой человек, знающий, как защищаться и блокировать удары на ближней и средней дистанциях. У «Канело» также прочный подбородок, к тому же защита Головкина недооценена.

Но я не считаю сумасшедшим твой прогноз о досрочной победе «Канело», хотя сам в такой исход не верю. Учитывая его историю судейства в Лас-Вегасе, мне кажется, «Канело» будет не против, если поединок пройдет всю дистанцию, — написал Фишер в ответе своему читателю на сайте Ring TV.