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https://sport.mail.ru/news/boxing/30900148/
5 сентября 2017, 10:53 | Бокс | Vesti.kz

Свидетель спарринга Головкина с «Канело» сделал прогноз на их поединок

Известный обозреватель бокса и редактор авторитетного журнала The Ring Дуглас Фишер, ставший свидетелем спарринга между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, поделился своим мнением по поводу возможного исхода их поединка 16 сентября в Лас-Вегасе.

«Я ожидаю, что бой пройдет всю дистанцию. У Головкина отличный подбородок, а Альварес — стойкий молодой человек, знающий, как защищаться и блокировать удары на ближней и средней дистанциях. У «Канело» также прочный подбородок, к тому же защита Головкина недооценена.

Но я не считаю сумасшедшим твой прогноз о досрочной победе «Канело», хотя сам в такой исход не верю. Учитывая его историю судейства в Лас-Вегасе, мне кажется, «Канело» будет не против, если поединок пройдет всю дистанцию, — написал Фишер в ответе своему читателю на сайте Ring TV.

Ранее журналист сайта Boxingnews24.com Алден Чодаш составил список пяти наиболее вероятных исходов поединка Головкин — Альварес, который станет главным событием вечера бокса и пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На кону будут стоять титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, принадлежащие казахстанцу, а также звание линейного чемпиона и пояс The Ring от мексиканца.

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