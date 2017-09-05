Свидетель спарринга Головкина с «Канело» сделал прогноз на их поединок
Известный обозреватель бокса и редактор авторитетного журнала The Ring Дуглас Фишер, ставший свидетелем спарринга между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, поделился своим мнением по поводу возможного исхода их поединка 16 сентября в
Лас-Вегасе.
«Я ожидаю, что бой пройдет всю дистанцию. У Головкина отличный подбородок, а Альварес — стойкий молодой человек, знающий, как защищаться и блокировать удары на ближней и средней дистанциях. У «Канело» также прочный подбородок, к тому же защита Головкина недооценена.
Но я не считаю сумасшедшим твой прогноз о досрочной победе «Канело», хотя сам в такой исход не верю. Учитывая его историю судейства в
Ранее журналист сайта Boxingnews24.com Алден Чодаш составил список пяти наиболее вероятных исходов поединка Головкин — Альварес, который станет главным событием вечера бокса и пройдет на арене
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