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https://sport.mail.ru/news/boxing/30899922/
5 сентября 2017, 10:20 | Бокс | Чемпионат.com

Шафиков сменит весовую категорию

Бывший претендент на титул чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) россиянин Денис Шафиков принял решение сменить весовую категорию.

Команда боксёра объявила, что он намерен выступать во втором полулёгком весе (до 59 кг), сообщает BoxingScene.

«Денис будет боксировать на одну весовую категорию ниже. Мы ведём переговоры и ожидаем, что уже в октябре или ноябре он проведёт первый поединок в новой весовой категории. Он уже находится в США и тренируется».

Предыдущий бой Шафикова носил статус титульного. В поединке за титул чемпиона мира он единогласным решением судей уступил Роберту Истеру.
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