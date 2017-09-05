Расстроился ли Головкин, не победив Лемье чистым нокаутом?
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) вспомнил объединительный бой с канадцем Давидом Лемье (38−3, 33 КО), который состоялся 17 октября 2015 года в
Нью-Йорке, сообщает Sports.kz.
— Кажется, тогда шел шестой раунд [на самом деле восьмой]… Я помню, как ускорял темп своих ударов, оказывая на него давление. Я реально хотел отправить его на канвас, но рефери решил остановить бой.
— Расстроены ли вы тем, что рефери принял такое решение?
— Нет, совсем нет. Рефери принял правильное решение. Если я хорошо помню, то рефери дал ему немного времени, чтобы восстановиться, посреди раунда, дал ему возможность продолжить бой, но я продолжил бить с той же скоростью, и он решил остановить его.
Бой Головкин — Лемье завершился победой Геннадия техническим нокаутом в восьмом раунде.
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