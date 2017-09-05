Расстроился ли Головкин, не победив Лемье чистым нокаутом?

— Кажется, тогда шел шестой раунд [на самом деле восьмой]… Я помню, как ускорял темп своих ударов, оказывая на него давление. Я реально хотел отправить его на канвас, но рефери решил остановить бой.



— Расстроены ли вы тем, что рефери принял такое решение?

— Нет, совсем нет. Рефери принял правильное решение. Если я хорошо помню, то рефери дал ему немного времени, чтобы восстановиться, посреди раунда, дал ему возможность продолжить бой, но я продолжил бить с той же скоростью, и он решил остановить его.



Бой Головкин — Лемье завершился победой Геннадия техническим нокаутом в восьмом раунде.