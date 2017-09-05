Названы пять наиболее вероятных исходов боя Головкин — Альварес
Журналист Алден Чодаш в своем материале на сайте Boxingnews24.com составил список пяти наиболее вероятных исходов поединка 16 сентября, в котором сойдутся чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО).
По мнению автора, наиболее вероятным результатом поединка является победа Альвареса решением большинства судей.
«Исход первый: победа «Канело» нокаутом/техническим нокаутом
Вероятность: минимальная.
Исход второй: однозначная победа «Канело» решением судей
Вероятность: 20%
Исход третий: победа «Канело» решением в близком бою
Вероятность: 60%
Исход четвертый: победа Головкина решением в близком бою
Вероятность: 50%
Исход пятый: победа Головкина нокаутом/техническим нокаутом
Вероятность: 40%
Прогнозируемый исход: победа «Канело» решением большинства судей, — говорится в заметке.
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В свою очередь, промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя высказал мнение, что бой его подопечного с Triple G не продлится дольше восьми раундов.
Бой Головкин — «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет в
Поединок будет транслироваться через систему PPV (платные трансляции) в США и Великобритании. Также его покажут в 400 кинотеатрах США.
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