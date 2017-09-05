Названы пять наиболее вероятных исходов боя Головкин - Альварес

По мнению автора, наиболее вероятным результатом поединка является победа Альвареса решением большинства судей.

«Исход первый: победа «Канело» нокаутом/техническим нокаутом

Вероятность: минимальная.

Исход второй: однозначная победа «Канело» решением судей

Вероятность: 20%

Исход третий: победа «Канело» решением в близком бою

Вероятность: 60%

Исход четвертый: победа Головкина решением в близком бою

Вероятность: 50%

Исход пятый: победа Головкина нокаутом/техническим нокаутом

Вероятность: 40%

Прогнозируемый исход: победа «Канело» решением большинства судей, — говорится в заметке.

Ранее отец и тренер Флойда Мейвезера-младшего — Флойд Мейвезер-старший также спрогнозировал легкую победу Альвареса. Однако американский тренер Джеймс Али Башир, известный по работе с украинскими боксерами Владимиром Кличко (64−5, 53 КО) и Александром Усиком (12−0, 10 КО) придерживается иного мнения, ожидая победы Головкина по очкам.

В свою очередь, промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя высказал мнение, что бой его подопечного с Triple G не продлится дольше восьми раундов.

Бой Головкин — «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы казахстанца, а также звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от мексиканца.

Поединок будет транслироваться через систему PPV (платные трансляции) в США и Великобритании. Также его покажут в 400 кинотеатрах США.