Кличко: Поветкин прибавил после смены тренера и способен стать чемпионом мира

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«Я думаю, что у Саши [Поветкина] есть талант для того, чтобы стать чемпионом [в супертяжелом весе]. Это, безусловно. Со временем он приобрел больше опыта. Я думаю, что сейчас он стал лучше [чем был в поединке со мной]», — сказал Кличко.

Поединок между Поветкиным и Кличко прошел осенью 2013 года в Москве и завершился поражением россиянина по очкам. 3 августа нынешнего года украинский боксер объявил о завершении карьеры.

Поветкин в июле был возвращен в рейтинги Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) после завершения допинговых скандалов. В настоящий момент дело спортсмена также рассматривается во Всемирном боксерском совете (WBC).

Чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, титулами WBA и IBF владеет англичанин Энтони Джошуа, WBO — новозеландец Джозеф Паркер.