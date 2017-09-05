Альварес рассказал о дополнительной мотивации на бой с Головкиным

«Бой с Головкиным 16 сентября — один из самых важнейших в моей карьере, и я рад, что мои преданные фанаты будут иметь возможность поддержать меня не только на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, но и в кинотеатрах по всей стране. Это еще больше мотивирует меня подарить фанатам поединок, полный высокой интенсивности в особую дату для мексиканцев — День независимости Мексики», — передает ESPN слова «Канело».

Ранее промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя анонсировал показ боя с казахстанцем в 400 кинотеатрах США. Его коллега Том Леффлер назвал их противостояние «блокбастером и лучшим боксерским событием эпохи».

Сам Головкин также прокомментировал свой дебют на «большом экране». Для него это будет первый бой, который будет показан в кинотеатрах. Альварес же уже имеет опыт подобных показов — на больших экранах транслировались его поединки с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, Амиром Ханом, Мигелем Котто и Флойдом Мейвезером-младшим.

Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября и станет главным событием вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Он будет транслироваться через систему PPV (платные трансляции) в США и Великобритании.

На кону поединка будут стоять титулы Головкина, а также звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от «Канело».