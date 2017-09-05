Альварес рассказал о дополнительной мотивации на бой с Головкиным
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) заявил о том, что показ предстоящего боя с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) на экранах кинотеатров придает ему дополнительную мотивацию.
«Бой с Головкиным 16 сентября — один из самых важнейших в моей карьере, и я рад, что мои преданные фанаты будут иметь возможность поддержать меня не только на
Ранее промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя анонсировал показ боя с казахстанцем в 400 кинотеатрах США. Его коллега Том Леффлер назвал их противостояние «блокбастером и лучшим боксерским событием эпохи».
Сам Головкин также прокомментировал свой дебют на «большом экране». Для него это будет первый бой, который будет показан в кинотеатрах. Альварес же уже имеет опыт подобных показов — на больших экранах транслировались его поединки с Хулио Сезаром
Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября и станет главным событием вечера бокса на арене
На кону поединка будут стоять титулы Головкина, а также звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от «Канело».
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