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https://sport.mail.ru/news/boxing/30898275/
5 сентября 2017, 8:33 | Бокс | Vesti.kz

Головкин прокомментировал дебют на «большом экране» в бою с «Канело»

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) прокомментировал свой дебют на «большом экране» — его сентябрьский бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) будет показан в сотни кинотеатрах США.

Ранее промоутер мексиканского боксера и основатель компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя анонсировал показ их поединка в 400 кинотеатрах.

Для Головкина это будет первый бой, который будет показан в кинотеатрах. Альварес же уже имеет опыт подобных показов — на больших экранах транслировались его поединки с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, Амиром Ханом, Мигелем Котто и Флойдом Мейвезером-младшим.

«Я с нетерпением жду, чтобы фанаты увидели Big Drama Show на большом экране. Это отличный способ посмотреть поединок», — цитирует Головкина ESPN.

Промоутер казахстанца Том Леффлер считает, что бой Головкина и «Канело» идеально подходит для показа в кинотеатрах: «Это блокбастер, достойный большого экрана. Два чемпиона мира подарят фанатам эпичный перфоманс. Это прекрасный способ насладиться лучшим боксерским событием нашей эпохи, равно как и дебютом Головкина в кинотеатрах».

Сам бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября и станет главным событием вечера бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Он будет транслироваться через систему PPV (платные трансляции) в США и Великобритании.

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Новости Бокса

Промоутеры «Канело» анонсировали показ боя с Головкиным в 400 кинотеатрах США

Промоутеры «Канело» анонсировали показ боя с Головкиным в 400 кинотеатрах США

Бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), намеченный на 16 сентября, будет показан в 400 кинотеатрах США. Об этом ESPN сообщил промоутер мексиканского боксера и основатель компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.
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5 сентября

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