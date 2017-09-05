Головкин прокомментировал дебют на «большом экране» в бою с «Канело»

Ранее промоутер мексиканского боксера и основатель компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя анонсировал показ их поединка в 400 кинотеатрах.

Для Головкина это будет первый бой, который будет показан в кинотеатрах. Альварес же уже имеет опыт подобных показов — на больших экранах транслировались его поединки с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, Амиром Ханом, Мигелем Котто и Флойдом Мейвезером-младшим.

«Я с нетерпением жду, чтобы фанаты увидели Big Drama Show на большом экране. Это отличный способ посмотреть поединок», — цитирует Головкина ESPN.

Промоутер казахстанца Том Леффлер считает, что бой Головкина и «Канело» идеально подходит для показа в кинотеатрах: «Это блокбастер, достойный большого экрана. Два чемпиона мира подарят фанатам эпичный перфоманс. Это прекрасный способ насладиться лучшим боксерским событием нашей эпохи, равно как и дебютом Головкина в кинотеатрах».