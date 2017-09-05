Головкин прокомментировал дебют на «большом экране» в бою с «Канело»
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) прокомментировал свой дебют на «большом экране» — его сентябрьский бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) будет показан в сотни кинотеатрах США.
Ранее промоутер мексиканского боксера и основатель компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя анонсировал показ их поединка в 400 кинотеатрах.
Для Головкина это будет первый бой, который будет показан в кинотеатрах. Альварес же уже имеет опыт подобных показов — на больших экранах транслировались его поединки с Хулио Сезаром
«Я с нетерпением жду, чтобы фанаты увидели Big Drama Show на большом экране. Это отличный способ посмотреть поединок», — цитирует Головкина ESPN.
Промоутер казахстанца Том Леффлер считает, что бой Головкина и «Канело» идеально подходит для показа в кинотеатрах: «Это блокбастер, достойный большого экрана. Два чемпиона мира подарят фанатам эпичный перфоманс. Это прекрасный способ насладиться лучшим боксерским событием нашей эпохи, равно как и дебютом Головкина в кинотеатрах».
Сам бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября и станет главным событием вечера бокса на арене
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