Промоутеры «Канело» анонсировали показ боя с Головкиным в 400 кинотеатрах США
Бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), намеченный на 16 сентября, будет показан в 400 кинотеатрах США. Об этом ESPN сообщил промоутер мексиканского боксера и основатель компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.
Отмечается, что показ вечера бокса в кинотеатрах будет идентичен по своему составу трансляции на телеканале HBO PPV и начнется в 20:00 по местному времени (утром 17 сентября в 09:00 по времени Астаны).
«Бой “Канело” против Головкина -это потрясающее событие, которое будет держать поклонников бокса в напряжении на их местах. И что может быть лучше, чем смотреть это событие в прямом эфире на большом экране кинотеатра», — отметил Де Ла Хойя.
Бой Головкин — «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет в
Поединок будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) на канале HBO в США, а также в Великобритании. Ранее был сформирован андеркарт для показа на PPV.
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