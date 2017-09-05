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https://sport.mail.ru/news/boxing/30898007/
5 сентября 2017, 8:28 | Бокс | Vesti.kz

Промоутеры «Канело» анонсировали показ боя с Головкиным в 400 кинотеатрах США

Бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), намеченный на 16 сентября, будет показан в 400 кинотеатрах США. Об этом ESPN сообщил промоутер мексиканского боксера и основатель компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.

Отмечается, что показ вечера бокса в кинотеатрах будет идентичен по своему составу трансляции на телеканале HBO PPV и начнется в 20:00 по местному времени (утром 17 сентября в 09:00 по времени Астаны).

«Бой “Канело” против Головкина -это потрясающее событие, которое будет держать поклонников бокса в напряжении на их местах. И что может быть лучше, чем смотреть это событие в прямом эфире на большом экране кинотеатра», — отметил Де Ла Хойя.

Бой Головкин — «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, способной вместить до 20 тысяч зрителей. Ожидается аншлаг, так как все билеты были раскуплены. Ранее был озвучен доход от продажи билетов.

Поединок будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) на канале HBO в США, а также в Великобритании. Ранее был сформирован андеркарт для показа на PPV.

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Бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) будет показан по системе платных трансляций (PPV) в Великобритании и Ирландии, сообщает BoxingScene.com.
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