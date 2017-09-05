Промоутеры «Канело» анонсировали показ боя с Головкиным в 400 кинотеатрах США

Отмечается, что показ вечера бокса в кинотеатрах будет идентичен по своему составу трансляции на телеканале HBO PPV и начнется в 20:00 по местному времени (утром 17 сентября в 09:00 по времени Астаны).

«Бой “Канело” против Головкина -это потрясающее событие, которое будет держать поклонников бокса в напряжении на их местах. И что может быть лучше, чем смотреть это событие в прямом эфире на большом экране кинотеатра», — отметил Де Ла Хойя.

Бой Головкин — «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, способной вместить до 20 тысяч зрителей. Ожидается аншлаг, так как все билеты были раскуплены. Ранее был озвучен доход от продажи билетов.

Поединок будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) на канале HBO в США, а также в Великобритании. Ранее был сформирован андеркарт для показа на PPV.