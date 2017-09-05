Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30897898/
5 сентября 2017, 8:19 | Бокс | Vesti.kz

Объявлена стоимость PPV за бой Головкин — Альварес в Великобритании

Бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) будет показан по системе платных трансляций (PPV) в Великобритании и Ирландии, сообщает BoxingScene.com.

Транслировать поединок будут несколько каналов. Так, BoxNation предлагает своим подписчикам купить PPV за 16,95 фунта стерлингов в среднем качестве и за 21,95 фунта — в HD.

Клиенты Sky Box Office и Virgin Media могут купить трансляцию за 16,95 фунта.

Отметим, что Головкин уже имеет опыт, когда поединок с его участием транслировался через PPV в Великобритании. Так, бой с британцем Келлом Бруком, прошедший в сентябре 2016 года в Лондоне, собрал 500 тысяч PPV.

Бой Головкина с «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. В США через систему PPV его будет транслировать телеканал HBO. Ранее был сформирован андеркарт для показа на PPV.

Для казахстанского боксера это будет третий бой на PPV в США. Дебют Головкина пришелся на октябрь 2015 года в объединительном поединке с канадцем Давидом Лемье и собрал 150 тысяч продаж. Мартовский бой казахстанца с американцем Дэниэлом Джейкобсом показал результат в 170 тысяч проданных трансляций.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Дэниэл Гил назвал защиту Головкина недооцененной и отметил важность одного удара в бою с «Канело»

Дэниэл Гил назвал защиту Головкина недооцененной и отметил важность одного удара в бою с «Канело»

Бывший чемпион мира в среднем весе австралиец Дэниэл Гил поделился ожиданиями от предстоящего поединка между его бывшим соперником — чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО). Об этом сообщает BoxingScene.com.
Еще 7 новостей  Все новости
5 сентября

Головкин прокомментировал дебют на "большом экране" в бою с "Канело"

Бразильский боец ММА покинул октагон после запрещенного приема россиянина и попал под град мусора

Промоутеры "Канело" анонсировали показ боя с Головкиным в 400 кинотеатрах США