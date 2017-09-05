Объявлена стоимость PPV за бой Головкин — Альварес в Великобритании
Бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) будет показан по системе платных трансляций (PPV) в Великобритании и Ирландии, сообщает BoxingScene.com.
Транслировать поединок будут несколько каналов. Так, BoxNation предлагает своим подписчикам купить PPV за 16,95 фунта стерлингов в среднем качестве и за 21,95 фунта — в HD.
Клиенты Sky Box Office и Virgin Media могут купить трансляцию за 16,95 фунта.
Отметим, что Головкин уже имеет опыт, когда поединок с его участием транслировался через PPV в Великобритании. Так, бой с британцем Келлом Бруком, прошедший в сентябре 2016 года в Лондоне, собрал 500 тысяч PPV.
Бой Головкина с «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в
Для казахстанского боксера это будет третий бой на PPV в США. Дебют Головкина пришелся на октябрь 2015 года в объединительном поединке с канадцем Давидом Лемье и собрал 150 тысяч продаж. Мартовский бой казахстанца с американцем Дэниэлом Джейкобсом показал результат в 170 тысяч проданных трансляций.
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