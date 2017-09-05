Транслировать поединок будут несколько каналов. Так, BoxNation предлагает своим подписчикам купить PPV за 16,95 фунта стерлингов в среднем качестве и за 21,95 фунта — в HD.

Клиенты Sky Box Office и Virgin Media могут купить трансляцию за 16,95 фунта.

Отметим, что Головкин уже имеет опыт, когда поединок с его участием транслировался через PPV в Великобритании. Так, бой с британцем Келлом Бруком, прошедший в сентябре 2016 года в Лондоне, собрал 500 тысяч PPV.

Бой Головкина с «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на 20-тысячной арене T-Mobile. В США через систему PPV его будет транслировать телеканал HBO. Ранее был сформирован андеркарт для показа на PPV.

Для казахстанского боксера это будет третий бой на PPV в США. Дебют Головкина пришелся на октябрь 2015 года в объединительном поединке с канадцем Давидом Лемье и собрал 150 тысяч продаж. Мартовский бой казахстанца с американцем Дэниэлом Джейкобсом показал результат в 170 тысяч проданных трансляций.