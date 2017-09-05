Дэниэл Гил назвал защиту Головкина недооцененной и отметил важность одного удара в бою с «Канело»

«Будет интересно посмотреть. «Канело» всегда выходит драться и ничего не боится. Головкин же уже долгое время доминирует. Причем защиту Головкина многие недооценивают. Он очень хорошо защищается. Всегда контролирует свое положение на ринге. Я понял это, хотя он и дает себя бить. Не знаю почему. Он делал так, но, думаю, против «Канело» он так делать не будет.

Против Джейкобса ему мешали габариты соперника, он не мог подойти поближе к нему. С «Канело» будет интереснее, так как тот сам будет сближаться.

«Канело» уверенно начнет бой. Но если он пропустит сильный удар в начале боя, то все поменяется. Но если «Канело» проявит хорошие защитные навыки и усложнит задачу Головкину, он создаст себе преимущество. Так, Альварес будет чаще попадать, его силы хватит, чтобы потрясти Головкина. Другой вопрос, получит ли он шанс.

Я бы сказал, что Альварес не сможет нокаутировать Головкина, но ничего нельзя знать наперед. Достаточно одного удара. Головкина ударить трудно, но можно. Если атаки Альвареса будут регулярно находить цель, это поставит Головкина в такую ситуацию, к которой он не привык. Все будет зависеть от того, как он будет действовать в этой ситуации. Оба бойца обладают всем необходимым, чтобы завершить бой одним ударом. Но за шансом надо идти, нельзя просто отсиживаться в обороне. Тогда сам окажешься в нокауте, — сказал Гил.

Бой Головкин — «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы казахстанца, а также звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от мексиканца.