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https://sport.mail.ru/news/boxing/30897716/
5 сентября 2017, 8:01 | Бокс | Vesti.kz

Деревянченко: Cейчас лучший в дивизионе — Головкин. За ним идут Альварес, Чарло, Сондерс и Лемье. Короче, я смогу всех их побить

Украинский боксер Сергей Деревянченко (11−0, 9 КО), который является обязательным претендентом по линии IBF в среднем весе, признался, что жаждет сразиться с лидером дивизиона казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), которому помимо пояса IBF также принадлежат титулы WBA (Super), IBO и WBC. Об этом сообщает vRINGe.com.

Головкину 16 сентября в Лас-Вегасе предстоит провести защиту титулов против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО). По мнению Деревянченко, в этом бою победу нокаутом одержит казахстанский боксер.

В марте Головкин решением судей победил Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО). Перед этим боем американец провел более 40 раундов спаррингов с Деревянченко и поблагодарил того за умелое «симулирование Головкина».

«Я не особо общался с Дэнни после его боя с Головкиным, но мой стиль в бою против Геннадия будет совершенно другим, — рассказал сайту компании Premier Boxing Champions уроженец Феодосии. — Дэнни является всесторонне обученным боксером, с которым я очень неплохо поработал в паре. По ощущениям, я готов к любому противнику в дивизионе, и было бы классно сразиться с GGG.

Думаю, Головкин побьет «Канело». По крайней мере, если в бою и зафиксируют победу нокаутом, то она будет за Головкиным.

Думаю, я сейчас где-то в первой пятерке. Но сам, конечно, считаю себя номером один. Если без шуток, то сейчас лучшим считается Головкин. За ним идут Альварес, Джермалл Чарло, Билли Джо Сондерс и Давид Лемье. Может, именно в таком порядке. Кстати, когда Лемье готовился к бою с Головкиным, я с ним спарринговал и весьма клево с ним в ринге выглядел. Короче, думаю, я смогу всех их побить.

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Бывший чемпион мира в среднем весе австралиец Дэниэл Гил поделился ожиданиями от предстоящего поединка между его бывшим соперником — чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО). Об этом сообщает BoxingScene.com.
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