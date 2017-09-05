Деревянченко: Cейчас лучший в дивизионе — Головкин. За ним идут Альварес, Чарло, Сондерс и Лемье. Короче, я смогу всех их побить
Украинский боксер Сергей Деревянченко (11−0, 9 КО), который является обязательным претендентом по линии IBF в среднем весе, признался, что жаждет сразиться с лидером дивизиона казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), которому помимо пояса IBF также принадлежат титулы WBA (Super), IBO и WBC. Об этом сообщает vRINGe.com.
Головкину 16 сентября в
В марте Головкин решением судей победил Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО). Перед этим боем американец провел более 40 раундов спаррингов с Деревянченко и поблагодарил того за умелое «симулирование Головкина».
«Я не особо общался с Дэнни после его боя с Головкиным, но мой стиль в бою против Геннадия будет совершенно другим, — рассказал сайту компании Premier Boxing Champions уроженец Феодосии. — Дэнни является всесторонне обученным боксером, с которым я очень неплохо поработал в паре. По ощущениям, я готов к любому противнику в дивизионе, и было бы классно сразиться с GGG.
Думаю, Головкин побьет «Канело». По крайней мере, если в бою и зафиксируют победу нокаутом, то она будет за Головкиным.
Думаю, я сейчас
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