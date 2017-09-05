Головкину 16 сентября в Лас-Вегасе предстоит провести защиту титулов против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО). По мнению Деревянченко, в этом бою победу нокаутом одержит казахстанский боксер.

В марте Головкин решением судей победил Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО). Перед этим боем американец провел более 40 раундов спаррингов с Деревянченко и поблагодарил того за умелое «симулирование Головкина».

«Я не особо общался с Дэнни после его боя с Головкиным, но мой стиль в бою против Геннадия будет совершенно другим, — рассказал сайту компании Premier Boxing Champions уроженец Феодосии. — Дэнни является всесторонне обученным боксером, с которым я очень неплохо поработал в паре. По ощущениям, я готов к любому противнику в дивизионе, и было бы классно сразиться с GGG.

Думаю, Головкин побьет «Канело». По крайней мере, если в бою и зафиксируют победу нокаутом, то она будет за Головкиным.