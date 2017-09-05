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https://sport.mail.ru/news/boxing/30897202/
5 сентября 2017, 1:29 | Бокс | Спорт-Экспресс

Боец ММА Мальдонадо вызвал Лебедева на боксерский поединок

Бразильский боец ММА Фабио Мальдонадо победил Курбана Омарова на турнире Fight Nights Global 73, который прошел в Дагестане.

Бразильский боец <span class=error>ММА</span> <span class=error>Фабио</span> Мальдонадо победил <span class=error>Курбана</span> <span class=error>Омарова</span> на турнире Fight Nights Global 73 который прошел в Дагестане. Увеличить
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После этого он вызвал на боксерский поединок россиянина Дениса Лебедева.

— Моя статистика в боксе 25 побед, 0 поражений, — приводит Sportbox слова Мальдонадо. — Я думаю, мы могли бы провести бой с Денисом Лебедевым за титул.

Отметим, Мальдонадо совмещает выступления в боксе и ММА. Последний боксерский поединок он провел в 2016 году. Лебедев обладает титулом WBA Super в первом тяжелом весе. В последнем бою он победил австралийца Марка Флэнагана.
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