Боец ММА Мальдонадо вызвал Лебедева на боксерский поединок

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После этого он вызвал на боксерский поединок россиянина Дениса Лебедева.

— Моя статистика в боксе 25 побед, 0 поражений, — приводит Sportbox слова Мальдонадо. — Я думаю, мы могли бы провести бой с Денисом Лебедевым за титул.

Отметим, Мальдонадо совмещает выступления в боксе и ММА. Последний боксерский поединок он провел в 2016 году. Лебедев обладает титулом WBA Super в первом тяжелом весе. В последнем бою он победил австралийца Марка Флэнагана.