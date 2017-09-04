Глава ОКР Жуков назвал плохой ситуацию с боксом в России

На проходившем с 25 августа по 2 сентября чемпионате мира по боксу сборная России завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали, впервые с 1999 года оставшись без золотых наград.

«С боксом все очень плохо, все хуже и хуже с каждым годом, особого просвета не видно, — сказал Жуков. — Очень тусклые впечатления от бокса. Даже не видно молодых и перспективных боксеров, нужно серьезно работать, до Олимпиады время есть. Там сейчас новое руководство в федерации».

«Отсутствие золота на ЧМ по борьбе и дзюдо является случайностью».

Жуков также назвал случайностью отсутствие золотых медалей у сборных России по борьбе и дзюдо по итогам чемпионатов мира.

«Это случайность, у нас сильная школа. Смена поколений [в борьбе] пройдет и все будет нормально. Такая же ситуация и в дзюдо — это просто скорее неудачные выступления», — отметил Жуков.

Российские дзюдоисты завоевали четыре медали на мировом первенстве, борцы на аналогичном турнире выиграли 10 наград.