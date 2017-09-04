Третье подряд «поражение» от Узбекистана. Итоги ЧМ-2017 по боксу для Казахстана

Обновленная казахстанская команда сделала шаг вперед по сравнению с результатами чемпионата мира-2015, когда подопечные Мырзагали Айтжанова не смогли выиграть «золото». В этот раз ситуацию «спас» 26-летний Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), но обойти соперников из Узбекистана его победа не помогла. Для начала вспомним историю соперничества соседей на мировых состязания:

Казахстан vs Узбекистан на чемпионатах мира:

1993 год.

«бронза» — «серебро»;.

1995 год.

«серебро» и «бронза» — «бронза»;.

1997 год.

«серебро» и «бронза» — «золото»;.

1999 год.

«золото», «серебро» и «бронза» — два «золота» и «серебро»;.

2001 год.

«серебро» — «золото», «серебро» и «бронза»;.

2003 год.

два «золота» — «серебро» и две «бронзы».

2005 год.

два «золота» и три «бронзы» — «серебро» и две «бронзы»;.

2007 год.

«золото» и три «бронзы» — «золото»;.

2009 год.

«бронза» — «золото», «серебро» и две «бронзы»;.

2011 год.

два «серебро» и две «бронзы» — две «бронзы»;.

2013 год.

четыре «золота», два «серебра» и две «бронзы» — «серебро» и «бронза»;.

2015 год.

два «серебра» — три «серебра» и три «бронзы»;.

2017 год.

«золото», два «серебра» и три «бронзы» — «золото», три «серебра» и две «бронзы».

Многолетнее противостояние, которое продолжилось в Германии, впервые едва не закончилось вничью. Выиграй свои полуфинальные поединки Ержан Жомарт (до 49 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) или Василий Левит (до 91 килограмма), можно было бы рассчитывать на паритет, но казахстанцы проиграли бои будущим чемпионам турнира и не смогли «сравнять счет».

Отметим, что отечественные боксеры уступили в крупном турнире в третий раз подряд. Если в Гамбурге казахстанцам не хватило одного «серебра» для ничьей с узбеками, то на Олимпиаде-2016 и первенстве Азии в Ташкенте отечественные боксеры проиграли более явно. На азиатском турнире казахстанцы взяли одно «золото», а географические соперники — девять первых мест. В Рио-де-Жанейро олимпийским чемпионом стал Данияр Елеусинов, а у узбеков — три золотых медалиста.

Возможно, новички сборной Казахстана смогут переломить неприглядную ситуацию, ведь определенный фундамент в Германии заложен. А с учетом возвращения в состав олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова, шансы на это повышаются. Окрепнут Жусупов и Аманкул, наберется опыта Камшыбек Кункабаев, будет дальше прогрессировать Ералиев — вполне реалистичный сценарий перед Олимпиадой-2020.

«Матч» с боксерами Узбекистана продолжится и в дальнейшем. Следующая крупная дуэль сторон состоится только в 2019 году (на чемпионате Азии или первенстве мира). В предолимпийском сезоне вернется в состав Жанибек Алимханулы и укрепит полутяжелый вес. Будут в составе национальной команды и другие замены.

Можно ли критически относиться к выступлению сборной на мировом турнире в Гамбурге? Скорее всего, да. Ведь был шанс «обойти» результаты сборных прошлых более звездных созывов. Не оправдал выданных авансов серебряный призер Олимпиады Левит: поедет ли он на следующий мировой турнир — большой вопрос. Не хватило опыта для побед Аманкулу и Кункабаеву. Великолепный поединок с узбеком Бектемиром Меликузиевым выдал Ерик Альжанов (до 81 килограмма) — а ведь мог и выиграть!

Как заметил сам Айтжанов, чтобы стать сильнее, его подопечные должны быть наглее и агрессивнее. У кого-то это уже получается, у кого-то — пока нет. У боксеров еще три года до Олимпиады, чтобы стать лучше. Даты промежуточной дуэли определены: Ералиев и Кункабаев смогли выиграть у принципиальных конкурентов в Германии, дело за Алимханулы или Альжановым (оба проигрывали Меликузиеву) и Жомартом — в бою с Хасанбоем Дусматовым.

Согласитесь, противостояние Казахстана и Узбекистана придает боксу дополнительную «изюминку» и служит показателем успешности наших спортсменов на международной арене. Мы зациклились на борьбе соседей по региону и не замечаем, что второй мировой турнир выиграли уверенно кубинцы (четыре «золота» в 2015 году и пять — в текущем).

Ералиев показал высокий уровень в Гамбурге. Теперь ждем, когда подтянуться остальные. Тренерский штаб — в помощь.

Напомним, казахстанские боксеры выиграли шесть медалей на чемпионате мира по боксу в Германии. Чемпионом стал Ералиев, с «серебром» на родину вернулись Аманкул и Кункабаев, а бронзовыми призерами стали Ержан, Жусупов и Левит.