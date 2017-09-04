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https://sport.mail.ru/news/boxing/30895349/
4 сентября 2017, 19:31 | Бокс | Sports.kz

Названы новые участники андеркарда боя Жакиянов — Барнетт

21 октября в Белфасте (Северная Ирландия) казахстанский боксер Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) встретится с североирландцем Райаном Барнеттом (17−0, 9 КО), сообщает Sports.kz.

На кону этого поединка будут стоять титулы WBA (Super) и IBF в легчайшем весе.

Свое участие подтвердили шотландец Даррен Трейнор (14−1, 6 КО), ирландец Джей Бирн (5−2, 1 КО) и североирландец Фергал Маккрори (6−0, 3 КО).

На данный момент весь андеркард выглядит так:
Пол Хайлэнд-младший (16−0, 6 КО) — Стивен Ормонд (24−4, 13 КО) (легкий вес, титул Восточной и Западной Европы по версии IBF)
Томми Койл (23−4, 11 КО) — Тайрон Маккенна (14−0−1, 6 КО) (первый полусредний вес)
Джеймс Теннисон (19−2, 15 КО) — Даррен Трейнор (14−1, 6 КО) (второй полулегкий вес)
Джей Бирн (5−2, 1 КО) — TBA (первый средний вес)
Фергал Маккрори (6−0, 3 КО) — TBA (второй полулегкий вес).

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