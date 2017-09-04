На кону этого поединка будут стоять титулы WBA (Super) и IBF в легчайшем весе.



Свое участие подтвердили шотландец Даррен Трейнор (14−1, 6 КО), ирландец Джей Бирн (5−2, 1 КО) и североирландец Фергал Маккрори (6−0, 3 КО).



На данный момент весь андеркард выглядит так:

Пол Хайлэнд-младший (16−0, 6 КО) — Стивен Ормонд (24−4, 13 КО) (легкий вес, титул Восточной и Западной Европы по версии IBF)

Томми Койл (23−4, 11 КО) — Тайрон Маккенна (14−0−1, 6 КО) (первый полусредний вес)

Джеймс Теннисон (19−2, 15 КО) — Даррен Трейнор (14−1, 6 КО) (второй полулегкий вес)

Джей Бирн (5−2, 1 КО) — TBA (первый средний вес)

Фергал Маккрори (6−0, 3 КО) — TBA (второй полулегкий вес).