Названы новые участники андеркарда боя Жакиянов — Барнетт
21 октября в Белфасте (Северная Ирландия) казахстанский боксер Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) встретится с североирландцем Райаном Барнеттом (17−0, 9 КО), сообщает Sports.kz.
На кону этого поединка будут стоять титулы WBA (Super) и IBF в легчайшем весе.
Свое участие подтвердили шотландец Даррен Трейнор (14−1, 6 КО), ирландец Джей Бирн (5−2, 1 КО) и североирландец Фергал Маккрори (6−0, 3 КО).
На данный момент весь андеркард выглядит так:
Пол
Томми Койл (23−4, 11 КО) — Тайрон Маккенна (14−0−1, 6 КО) (первый полусредний вес)
Джеймс Теннисон (19−2, 15 КО) — Даррен Трейнор (14−1, 6 КО) (второй полулегкий вес)
Джей Бирн (5−2, 1 КО) — TBA (первый средний вес)
Фергал Маккрори (6−0, 3 КО) — TBA (второй полулегкий вес).
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