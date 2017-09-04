Британский боксер Хэй хочет провести бой против Джошуа в 2018 году

«Я проведу следующий бой в декабре, он пройдет в супертяжелом весе, — сказал Хэй. — В ближайшие две недели мы все объявим, а сам бой пройдет в Англии. Конечно, я хочу бой против Джошуа. И, думаю, он может пройти в 2018 году».

Хэй объявил о возобновлении карьеры в 2016 году после почти четырехлетнего перерыва. За это время он одержал две победы и потерпел одно поражение — от соотечественника Тони Белью, бой с которым Хэй не смог завершить из-за травмы ноги.

Российским болельщикам британец известен по бою с Николаем Валуевым 7 ноября 2009 года, который завершился победой Хэя по очкам. Всего в активе британского боксера 28 побед (26 — нокаутом) и три поражения.

29 апреля в 12-раундовом бою на лондонском стадионе «Уэмбли» Джошуа выиграл у украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии IBF и завоевав пояс «суперчемпиона» по версии WBA, с тех пор британец не выходил на ринг. Джошуа не знает поражений, на его счету 19 побед (все — нокаутом).