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https://sport.mail.ru/news/boxing/30894812/
4 сентября 2017, 18:44 | Бокс | ТАСС

Британский боксер Хэй хочет провести бой против Джошуа в 2018 году

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион мира по боксу британец Дэвид Хэй хочет в 2018 году провести поединок с «суперчемпионом» мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) Энтони Джошуа. Об этом Хэй сообщил ТАСС.

«Я проведу следующий бой в декабре, он пройдет в супертяжелом весе, — сказал Хэй. — В ближайшие две недели мы все объявим, а сам бой пройдет в Англии. Конечно, я хочу бой против Джошуа. И, думаю, он может пройти в 2018 году».

Хэй объявил о возобновлении карьеры в 2016 году после почти четырехлетнего перерыва. За это время он одержал две победы и потерпел одно поражение — от соотечественника Тони Белью, бой с которым Хэй не смог завершить из-за травмы ноги.

Российским болельщикам британец известен по бою с Николаем Валуевым 7 ноября 2009 года, который завершился победой Хэя по очкам. Всего в активе британского боксера 28 побед (26 — нокаутом) и три поражения.

29 апреля в 12-раундовом бою на лондонском стадионе «Уэмбли» Джошуа выиграл у украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии IBF и завоевав пояс «суперчемпиона» по версии WBA, с тех пор британец не выходил на ринг. Джошуа не знает поражений, на его счету 19 побед (все — нокаутом).
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