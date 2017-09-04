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4 сентября 2017, 16:50 | Бокс | ТАСС

Колобков: В России налицо кризисные явления в боксе

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Кризисные явления в российском боксе налицо. Такое мнение журналистам высказал министр спорта России Павел Колобков.

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На прошедших чемпионатах мира сборная России не смогла завоевать ни одной золотой медали в боксе, борьбе и дзюдо.

«С боксом нужно разбираться. Если честно, давно настораживают результаты и те скандалы, которые были в федерации в последние годы. И это все учитывая то, что бокс в стране очень популярен. Там налицо некие кризисные явления», — сказал Колобков.

Вместе с тем, министр считает, что такие результаты не вызывают опасений с точки зрения выступления на Олимпийских играх.

«Это первый год после Олимпийских игр. Приедут [с чемпионата мира в Гамбурге] — разберемся. Мы говорим про единоборства, борьбу — да, мы привыкли к другим результатам, но, в принципе, команда хорошая, я уверен, что на Олимпиаде будет все нормально», — отметил министр.
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