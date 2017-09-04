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4 сентября 2017, 15:57 | Бокс | Р-Спорт

Боксер Денис Шафиков сменит категорию и будет выступать в весе до 59 кг

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российский боксер Денис Шафиков сменит весовую категорию и будет выступать во втором полулегком весе — до 59 килограммов, заявил агентству «Р-Спорт» директор компании «Урал бокс промоушен» Алексей Васильев, представляющей интересы спортсмена.

Ранее 32-летний Шафиков выступал в легком весе, где трижды неудачно проводил бои за титул IBF. На профессиональном ринге Шафиков, который до этого выступал в первом полусреднем весе, одержал 38 побед при трех поражения и одной ничьей.

«Денис будет выступать в более низкой весовой категории — до 59 кг. Сейчас ведем переговоры, рассчитываем, что следующий бой в новой весовой категории он проведет в октябре-ноябре. Сейчас он уже тренируется в США», — сказал Васильев по телефону.
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