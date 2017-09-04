Боксер Денис Шафиков сменит категорию и будет выступать в весе до 59 кг

Ранее 32-летний Шафиков выступал в легком весе, где трижды неудачно проводил бои за титул IBF. На профессиональном ринге Шафиков, который до этого выступал в первом полусреднем весе, одержал 38 побед при трех поражения и одной ничьей.

«Денис будет выступать в более низкой весовой категории — до 59 кг. Сейчас ведем переговоры, рассчитываем, что следующий бой в новой весовой категории он проведет в октябре-ноябре. Сейчас он уже тренируется в США», — сказал Васильев по телефону.