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https://sport.mail.ru/news/boxing/30892974/
4 сентября 2017, 15:51 | Бокс | Чемпионат.com

Усик: Хук — самый известный и престижный соперник, которого я мог выбрать

9 сентября в Берлине пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет четвертьфинальная встреча Всемирной суперсерии бокса в первом тяжёлом весе между чемпионом мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Александром Усиком и Марко Хуком.

9 сентября в Берлине пройдёт вечер бокса главным событием которого станет четвертьфинальная встреча Всемирной <span class=error>суперсерии</span> бокса в первом тяжёлом весе между чемпионом мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Александром Усиком и Марко Хуком. Увеличить
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Менее чем за неделю до поединка украинец поделился мыслями о сопернике, а также рассказал о причинах, которые побудили его выбрать себе в оппоненты именно Хука.

«Марко Хук — самый известный и престижный оппонент, которого я мог выбрать. Он провёл наибольшее количество защит титула в истории первого тяжёлого веса, он очень опытен. Хук тяжёлый соперник, который ничего и никого не боится.

У меня есть тактика для боя с ним, и это необходимо, так как, по моему мнению, он самый сложный соперник в этом турнире, но почему я должен сейчас говорить об этом? Я не буду давать Хуку преимущества, которого он не заслуживает. Я его удивлю. К тому же у него и без того есть преимущество. Он будет боксировать дома, что придаст ему сил. Но я люблю такие вызовы, — приводит слова Усика Boxingnews24.
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