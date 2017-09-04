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Менее чем за неделю до поединка украинец поделился мыслями о сопернике, а также рассказал о причинах, которые побудили его выбрать себе в оппоненты именно Хука.

«Марко Хук — самый известный и престижный оппонент, которого я мог выбрать. Он провёл наибольшее количество защит титула в истории первого тяжёлого веса, он очень опытен. Хук тяжёлый соперник, который ничего и никого не боится.

У меня есть тактика для боя с ним, и это необходимо, так как, по моему мнению, он самый сложный соперник в этом турнире, но почему я должен сейчас говорить об этом? Я не буду давать Хуку преимущества, которого он не заслуживает. Я его удивлю. К тому же у него и без того есть преимущество. Он будет боксировать дома, что придаст ему сил. Но я люблю такие вызовы, — приводит слова Усика Boxingnews24.