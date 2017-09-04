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https://sport.mail.ru/news/boxing/30891699/
4 сентября 2017, 14:24 | Бокс | Sports.kz

Брэндон Кук: Удивительно, как много людей любят бокс в Казахстане

Уже совсем скоро в Астане в рамках Всемирной выставки ЭКСПО-2017 пройдет вечер бокса, главным событием которого станет поединок непобежденных казахстанца Каната Ислама и канадца Брэндона Кука. На «Барыс Арене» в его рамках должны состояться девять противостояний, однако главное внимание отечественных любителей бокса будет, конечно, приковано к сражению призера Олимпиады-2008 с гостем из-за океана.

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил задать несколько вопросов успевшему уже побывать на отборочном матче чемпионата Мира по футболу между сборными Казахстана и Черногории Брэндону Куку относительно того, насколько пришлась канадцу по вкусу наша страна. Боксера удалось застать в тот момент, когда он собирался в поездку для посещения ЭКСПО.

 — Брэндон, как себя чувствуешь в Казахстане? Нет никаких проблем? Как тебе Астана?
— Сначала я немного волновался по поводу поездки в Казахстан, но в итоге отлично провожу здесь время. Никаких проблем нет. Этот город поражает — он так красив.

 — Адаптировался уже? Чувствуешь себя хорошо?
— Все отлично.

 — СМИ писали, что ты привез с собой в Казахстан 40 килограммов курятины. Канадские куры — они особенные.
— Я очень рад, что арендовал жилплощадь с большой кухней и всем, что нам нужно. Гостиница, в которую нас поселили изначально, была действительно хорошей, но маленькой, и не имела кухни, где можно было бы готовить самим, и всего, что нам нужно.

— То есть, жилье тебе пришлось искать самостоятельно? Как справился с этим?
— Арендовал на сайте Airbnb. В предложенном организаторами вечера бокса отеле останавливаться не стал.

 — А казахскую кухню успел попробовать? Каковы ощущения?
— Попробовал пару вещей — курицу и стейк. Отлично.

 — Где ты тренируешься в Астане? В каком зале?
— Очень рад тому, как все здесь идет. Мы все время занимаемся в разных спортзалах, каждый день бегаю и провожу много тренировок на улице. У меня есть собственный канал YouTube, и там мы разместили уже три видео, чтобы каждый мог на это посмотреть.

 — Как обстоят дела со свободным временем? Визит на ЭКСПО был запланирован еще в Канаде?
— Да, мы хотели посетить ЭКСПО — и вот отправляемся туда сегодня.

 — Ты уже видел спорткомплекс, где будешь проводить свой поединок против Каната Ислама? Каковы впечатления?
— Да, уже видел — и не могу теперь дождаться момента, когда проведу внутри его бой перед тысячами болельщиков. Это будет отличным опытом для меня и моей команды.

 — Чувствуешь повышенное внимание к себе со стороны казахстанских любителей бокса?
— Люди здесь очень приятные, превосходно ко мне относятся. Многие просят разрешения сфотографироваться со мной, раздал определенное количество автографов. Удивительно, как много людей здесь любят бокс.

 — Ты уверен, что подойдешь к противостоянию с Канатом Исламом в стопроцентной боевой готовности?
— Я готов на 100%, и я буду лучше, чем был когда-либо. Народ ждет отличного поединка, и я сам, действительно, уже не могу его дождаться. Это мечта — провести бой, подобный такому.

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