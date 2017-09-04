Брэндон Кук: Удивительно, как много людей любят бокс в Казахстане
Уже совсем скоро в Астане в рамках Всемирной выставки ЭКСПО-2017 пройдет вечер бокса, главным событием которого станет поединок непобежденных казахстанца Каната Ислама и канадца Брэндона Кука. На «Барыс Арене» в его рамках должны состояться девять противостояний, однако главное внимание отечественных любителей бокса будет, конечно, приковано к сражению призера Олимпиады-2008 с гостем
из-за океана.
Корреспондент республиканского
— Брэндон, как себя чувствуешь в Казахстане? Нет никаких проблем? Как тебе Астана?
— Сначала я немного волновался по поводу поездки в Казахстан, но в итоге отлично провожу здесь время. Никаких проблем нет. Этот город поражает — он так красив.
— Адаптировался уже? Чувствуешь себя хорошо?
— Все отлично.
— СМИ писали, что ты привез с собой в Казахстан 40 килограммов курятины. Канадские куры — они особенные.
— Я очень рад, что арендовал жилплощадь с большой кухней и всем, что нам нужно. Гостиница, в которую нас поселили изначально, была действительно хорошей, но маленькой, и не имела кухни, где можно было бы готовить самим, и всего, что нам нужно.
— То есть, жилье тебе пришлось искать самостоятельно? Как справился с этим?
— Арендовал на сайте Airbnb. В предложенном организаторами вечера бокса отеле останавливаться не стал.
— А казахскую кухню успел попробовать? Каковы ощущения?
— Попробовал пару вещей — курицу и стейк. Отлично.
— Где ты тренируешься в Астане? В каком зале?
— Очень рад тому, как все здесь идет. Мы все время занимаемся в разных спортзалах, каждый день бегаю и провожу много тренировок на улице. У меня есть собственный канал YouTube, и там мы разместили уже три видео, чтобы каждый мог на это посмотреть.
— Как обстоят дела со свободным временем? Визит на ЭКСПО был запланирован еще в Канаде?
— Да, мы хотели посетить ЭКСПО — и вот отправляемся туда сегодня.
— Ты уже видел спорткомплекс, где будешь проводить свой поединок против Каната Ислама? Каковы впечатления?
— Да, уже видел — и не могу теперь дождаться момента, когда проведу внутри его бой перед тысячами болельщиков. Это будет отличным опытом для меня и моей команды.
— Чувствуешь повышенное внимание к себе со стороны казахстанских любителей бокса?
— Люди здесь очень приятные, превосходно ко мне относятся. Многие просят разрешения сфотографироваться со мной, раздал определенное количество автографов. Удивительно, как много людей здесь любят бокс.
— Ты уверен, что подойдешь к противостоянию с Канатом Исламом в стопроцентной боевой готовности?
— Я готов на 100%, и я буду лучше, чем был
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