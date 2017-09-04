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4 сентября 2017, 13:55 | Бокс | Sports.kz

Церемония взвешивания Головкина и Альвареса будет открыта для публики

Процедура взвешивания боксеров перед поединком Геннадия Головкина и Сауля Альвареса будет открыта для зрителей, сообщает Sports.kz.

Об этом в своем твиттере написал промоутер GGG Том Леффлер:

«Взвешивание будет открытым для публики в MGM Grand, не уверен, будет ли система билетов. Следите за новостями о деталях недели боя», — говорится в сообщении.

Бой состоится 16 сентября в Лас-Вегасе (около 9 утра 17 сентября по времени Астаны), взвешивание пройдет накануне.

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