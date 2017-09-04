Церемония взвешивания Головкина и Альвареса будет открыта для публики

Об этом в своем твиттере написал промоутер GGG Том Леффлер:

«Взвешивание будет открытым для публики в MGM Grand, не уверен, будет ли система билетов. Следите за новостями о деталях недели боя», — говорится в сообщении.

Бой состоится 16 сентября в Лас-Вегасе (около 9 утра 17 сентября по времени Астаны), взвешивание пройдет накануне.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Weighin will be free to the public at the MGM, not sure if there will be a ticketing system, stay tuned for Fight Week details <a href="https://twitter.com/hashtag/CaneloGGG?src=hash">#CaneloGGG</a> <a href="https://t.co/rgxB7OojQ8">https://t.co/rgxB7OojQ8</a></p>— Tom Loeffler (@TomLoeffler1) <a href="https://twitter.com/TomLoeffler1/status/904425477800058880">3 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>