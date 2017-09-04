Тренер: Забавно, что люди критикуют Головкина, хотя сами подняли его на высокий пьедестал и теперь хотят совершенства во всем
Известный тренер по боксу Абель Санчес, являющийся наставником чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), ответил на критику по поводу неубедительного выступления своего подопечного в двух последних боях.
«Думаю это забавно, что у людей есть подобные комментарии. Никто никогда не говорил о том, что Флойд Мейвезер постарел, когда его потряс Шейн Мозли или когда он неоднократно пропускал удары от Маркоса Майданы. Никто ничего не сказал, когда Андре Уорда уронили в первом бою против Сергея Ковалева.
Это смешно — у Геннадия самый высокий процент нокаутов в среднем весе, он непобежден, никогда не бывал в нокдаунах, но при этом он «стареет». Люди смешные, но они сами подняли его на такой высокий пьедестал и теперь все, что он делает, должно быть совершенным.
Дэнни Джейкобс был вторым лучшим средневесом в мире. Келл Брук был непобежденным
На 16 сентября в
Ранее Санчес рассказал о нововведениях в подготовке к этому поединку и семи
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