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https://sport.mail.ru/news/boxing/30890832/
4 сентября 2017, 13:31 | Бокс | Vesti.kz

Тренер: Забавно, что люди критикуют Головкина, хотя сами подняли его на высокий пьедестал и теперь хотят совершенства во всем

Известный тренер по боксу Абель Санчес, являющийся наставником чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), ответил на критику по поводу неубедительного выступления своего подопечного в двух последних боях.

«Думаю это забавно, что у людей есть подобные комментарии. Никто никогда не говорил о том, что Флойд Мейвезер постарел, когда его потряс Шейн Мозли или когда он неоднократно пропускал удары от Маркоса Майданы. Никто ничего не сказал, когда Андре Уорда уронили в первом бою против Сергея Ковалева.

Это смешно — у Геннадия самый высокий процент нокаутов в среднем весе, он непобежден, никогда не бывал в нокдаунах, но при этом он «стареет». Люди смешные, но они сами подняли его на такой высокий пьедестал и теперь все, что он делает, должно быть совершенным.

Дэнни Джейкобс был вторым лучшим средневесом в мире. Келл Брук был непобежденным чемпионом-полусредневесом, и бой с ним заранее обещал быть нелегким, поскольку он быстр. Эти парни — качественные соперники, поэтому забавно, что Геннадия критикуют за эти поединки, — сказал Санчес интервью с On the Ropes Boxing Radio.

На 16 сентября в Лас-Вегасе у Головкина намечена защита титула против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО). Бой пройдет на арене T-Mobile, способной вместить до 20 тысяч зрителей.

Ранее Санчес рассказал о нововведениях в подготовке к этому поединку и семи спарринг-партнерах казахстанского боксера.
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