Де ла Хойя: У Котто несколько возможных соперников на следующий бой
Оскар де ла Хойя, промоутер чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBO Мигеля Котто, назвал имена нескольких потенциальных соперников своего клиент.
«Встреча Лемье и Котто будет гораздо интереснее, чем бой Мигеля с Камегаи и определённо, она вызовет большой ажиотаж в
Ранее Мигель Котто заявлял, что следующий поединок станет для него последним в профессиональной карьере.
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