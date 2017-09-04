Де ла Хойя: У Котто несколько возможных соперников на следующий бой

«Встреча Лемье и Котто будет гораздо интереснее, чем бой Мигеля с Камегаи и определённо, она вызовет большой ажиотаж в Нью-Йорке. Победитель этого поединка получит хорошие шансы на то, чтобы стать соперником Сауля Альвареса. В целом же, у Мигеля несколько вариантов. Он может встретиться с Давидом Лемье, Джейсоном Куигли, Туреано Джонсоном, Марвином Кабрерой или Пахуаном Арнеттом», — цитирует де ла Хойю Boxingnews24.

Ранее Мигель Котто заявлял, что следующий поединок станет для него последним в профессиональной карьере.