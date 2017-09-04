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https://sport.mail.ru/news/boxing/30890812/
4 сентября 2017, 13:28 | Бокс | Чемпионат.com

Де ла Хойя: У Котто несколько возможных соперников на следующий бой

Оскар де ла Хойя, промоутер чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBO Мигеля Котто, назвал имена нескольких потенциальных соперников своего клиент.

«Встреча Лемье и Котто будет гораздо интереснее, чем бой Мигеля с Камегаи и определённо, она вызовет большой ажиотаж в Нью-Йорке. Победитель этого поединка получит хорошие шансы на то, чтобы стать соперником Сауля Альвареса. В целом же, у Мигеля несколько вариантов. Он может встретиться с Давидом Лемье, Джейсоном Куигли, Туреано Джонсоном, Марвином Кабрерой или Пахуаном Арнеттом», — цитирует де ла Хойю Boxingnews24.

Ранее Мигель Котто заявлял, что следующий поединок станет для него последним в профессиональной карьере.
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