Тренер Головкина сказал, что поспособствовало бою с Альваресом
Наставник Геннадия Головкина Абель Санчес считает, что бой GGG с Саулем «Канело» Альваресом был организован в подходящее время, сообщает Sports.kz.
— Думаю, это правильное решение для бокса. Это два лучших бойца на сегодняшний день. Хорошо, что промоутеры не стали ждать пять лет, как в случае с боем Флойда Мэйвезера и Мэнни Пакьяо. Бой сделан в правильное время. Я считаю, что Оскар [де ла Хойя] согласился на поединок только благодаря нашему бою с Джейкобсом, но теперь мы готовимся, возможно, к самому важному противостоянию нашего вида спорта за последние годы, — передает слова Санчеса Ontheropesboxing.com.
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