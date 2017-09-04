Тренер Головкина сказал, что поспособствовало бою с Альваресом

— Думаю, это правильное решение для бокса. Это два лучших бойца на сегодняшний день. Хорошо, что промоутеры не стали ждать пять лет, как в случае с боем Флойда Мэйвезера и Мэнни Пакьяо. Бой сделан в правильное время. Я считаю, что Оскар [де ла Хойя] согласился на поединок только благодаря нашему бою с Джейкобсом, но теперь мы готовимся, возможно, к самому важному противостоянию нашего вида спорта за последние годы, — передает слова Санчеса Ontheropesboxing.com.