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https://sport.mail.ru/news/boxing/30890101/
4 сентября 2017, 12:44 | Бокс | ТАСС

Федерация бокса России поощрит медалистов чемпионата мира

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Федерация бокса России поощрит медалистов чемпионата мира в немецком Гамбурге Евгения Тищенко и Тамира Галанова. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Тищенко завоевал серебряную медаль турнира, уступив в финальном поединке весовой категории до 91 кг кубинцу Эрисланди Савону. Галанов в полуфинале категории до 52 кг проиграл еще одному представителю Кубы Йосвани Вейтие.

«Да, мы поощрим медалистов. Хотя, конечно, это будет не автомобиль. Его мы обещали только за золотую медаль», — сказал Кремлев.

В преддверии чемпионата мира в Гамбурге Федерация бокса России объявила о том, что обладатели золотых медалей в составе национальной команды будут награждены автомобилями премиум-класса.

Мировое первенство завершилось 2 сентября. Сборная России впервые с 1999 года не смогла завоевать ни одной золотой медали на турнире.
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