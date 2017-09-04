По гамбургскому счету

В целом, конечно, результат выступления казахстанских спортсменов на немецкой земле нельзя не признать очень успешным. До начала чемпионата Мира-2017 наставник нашей боксерской дружины Мырзагали Айтжанов ставил перед своими подопечными задачу завевать 4−5 медалей — наград, в итоге, оказалось 6.



Безусловно, чувство некоторой недосказанности при этом присутствует — и проявляется оно довольно болезненно. Хотелось бы и Василия Левита увидеть в финале, который, верится, триумфально бы для него завершился, и за Камшыбека Кункабаева с Абильханом Аманкулом, надевающим золотые медали чемпионов Мира, горячо было желание порадоваться. Но, справедливости ради, и Александр Хижняк, и Эрисланди Савон, и Магомедрасул Меджидов были на этом чемпионате Мира чудо как хороши. И заслуживали завоеванных наград как минимум не меньше, чем встававшие на их пути казахстанские оппоненты.

Вообще, немецкий чемпионат Мира прошел под знаком сборной Кубы — и этого, наверное, можно было ожидать, учитывая, какой оказалась для мастеров кожаной перчатки Острова Свободы Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро. Тогда кубинцы уступили в общекомандном зачете сборной Узбекистана — а учитывая, что практически все бойцы сборной Кубы находятся сейчас в самом расцвете сил, такое положение островитян, конечно же, устраивать никак не могло. И в Гамбурге они сумели добиться пусть и не совсем равнозначного, но достаточно убедительного реванша.



По сравнению с теми же бразильскими Олимпийскими Играми Казахстан тоже шагнул на одну ступеньку вверх — если в Рио мы были четвертыми, отстав еще и от Франции, то в Германии очень уверенно заняли третью позицию, лишь по дополнительным показателям уступив Узбекистану. И этот факт не может не радовать. Не стоит забывать, что в отличие от тех же кубинцев и узбекистанцев, внесших в свои ряды за прошедший год лишь небольшие коррективы, сборная Казахстана по боксу претерпела после Олимпиады весьма серьезные изменения в составе. Фактически, мы имеем сейчас новую команду, создаваемую на стартовавший олимпийский цикл. И в этой связи результаты, продемонстрированные молодыми казахстанцами на немецком ринге, говорят о достаточно радужных перспективах в отношении олимпийского Токио.

И впечатления этот турнир у казахстанских поклонников бокса оставил самые неоднозначные. Если после азиатского первенства в Ташкенте многим казалось, что обновленная сборная нашей страны даже на континентальном уровне обречена теперь пребывать только на вторых ролях, то по завершении мирового первенства в Германии явственно ощущается чувство досады, что Казахстан оказался в итоге лишь третьим в общекомандном зачете на всей планете.

Главный герой прошедшего чемпионата Мира для Казахстана, конечно же, — Кайрат Ералиев, однако необходимо отметить и каждого из наших медалистов первенства планеты, и всех представителей тренерского штаба национальной дружины нашей страны по боксу. Как, скажите, на самом деле, не отдать должное тому же Жомарту Ержану?! Фактически провалив чемпионат Азии и получив путевку на мировое первенство, что называется, в качестве презента — от индонезийца Корнелиуса Квангу Лангу, которому проиграл в Ташкенте, — казахстанец подошел к соревнованиям в Гамбурге отмотивированным донельзя и в итоге добрался до полуфинала чемпионата Мира. Уступив в итоге лишь его победителю — кубинцу Хоанису Архилагосу.



Конечно, прошедшее первенство планеты обнажило и некоторые недоработки в обновленной сборной Казахстана, и указало на слабые в ней позиции. Однако, самое главное, — это чемпионат Мира явственно продемонстрировал, что настоящая команда единомышленников у нас в боксе наличествует. А значит, в будущее здесь вполне можно смотреть с оптимизмом.