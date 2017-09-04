Демьяненко оценил перспективы Левита на профессиональном ринге

«На его месте, я бы рассмотрел все предложения. Я считаю, что в профессионалах, с его манерой боя, у Левита все получилось бы. У него подходящий арсенал и есть большой потенциал. Сейчас у него переломный момент. Попробовать себя в профи? Почему бы нет! Это лучше, чем ждать очередную Олимпиаду.

Однако, все зависит от промоутера. Мы знаем, что многие уезжают, подписывают контракт, но промоутеры оказываются не в состоянии вести боксеров. Если найдется добротный менеджер, то ему нужно соглашаться и уходить в профи. Он быстро пройдет процесс перехода в профессионалы, — отметил Демьяненко.

На последнем чемпионате мира в Гамбурге Левит дошел до полуфинала, где раздельным решением судей уступил будущему чемпиону кубинцу Эрисланди Савону. Обидчик казахстанца в финале победил россиянина Евгения Тищенко, который со скандалом победил Левита на Олимпиаде в Рио-2016.

Ранее Демьяненко дал оценку выступлению Левита, назвав неправильным решение судей в полуфинальном бою против Савона. Сам казахстанец после турнира проанализировал его итоги и назвал причины своего поражения.

Добавим, что Левит в августе 2016 года побеждал кубинца в полуфинале Олимпиады. Этот чемпионат мира стал третьим в карьере казахстанского боксера — в 2009 и 2011 годах он не сумел попасть в число призеров.

Левит уже подумывал о переходе в профессионалы, но решил остаться в любительском боксе.