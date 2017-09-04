Абель Санчес: Люди подняли Головкина на высокий пьедестал и требуют во всем совершенства

— Я думаю, это забавно, что у людей есть такие комментарии. Никто никогда не говорил о том, что Флойд Мэйвезер постарел, когда его потряс Шейн Мосли или когда он неоднократно пропускал удары от Маркоса Майданы. Никто ничего не сказал, когда Андре Уорд упал в первом бою против Сергея Ковалева.

Мне кажется это смешным — у Геннадия самый высокий процент нокаутов в среднем весе, он непобежден, никогда не бывал в нокдаунах, но при этом он «стареет». Люди смешные, но я думаю, они подняли его на такой высокий пьедестал, что все, что он делает, должно быть совершенным.