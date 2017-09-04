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https://sport.mail.ru/news/boxing/30889858/
4 сентября 2017, 12:23 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Люди подняли Головкина на высокий пьедестал и требуют во всем совершенства

Абель Санчес, тренирующий казахстанского чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, прокомментировал критику его выступлений в поединках с Келлом Бруком и Дэниэлом Джейкобсом, сообщает Sports.kz.

— Я думаю, это забавно, что у людей есть такие комментарии. Никто никогда не говорил о том, что Флойд Мэйвезер постарел, когда его потряс Шейн Мосли или когда он неоднократно пропускал удары от Маркоса Майданы. Никто ничего не сказал, когда Андре Уорд упал в первом бою против Сергея Ковалева.

Мне кажется это смешным — у Геннадия самый высокий процент нокаутов в среднем весе, он непобежден, никогда не бывал в нокдаунах, но при этом он «стареет». Люди смешные, но я думаю, они подняли его на такой высокий пьедестал, что все, что он делает, должно быть совершенным.

Дэнни Джейкобс был вторым лучшим средневесом в мире. Келл Брук был непобежденным чемпионом-полусредневесом, и бой с ним заранее обещал быть нелегким, поскольку он быстр. Эти парни — качественные соперники, поэтому забавно, что Геннадия критикуют за эти поединки, — сказал в интервью с On the Ropes Boxing Radio наставник GGG.

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