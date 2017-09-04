— Я очень внимательно смотрел этот бой. Честно говоря, мне больше понравился Василий. Считаю, Левит проиграл первый раунд, а во втором и третьем был лучше кубинца.



— Разочарованы, что их поединок с Тищенко не состоялся?

— Честно говоря, об этом даже не думал. Что один, что другой являются лидерами бокса. У них будет еще время встретиться между собой и доказать друг-другу — кто из них сильнее.