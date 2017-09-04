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https://sport.mail.ru/news/boxing/30888928/
4 сентября 2017, 11:35 | Бокс | Sports.kz

Эдуард Кравцов: У Левита и Тищенко еще будет время доказать друг-другу — кто из них сильнее

Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов в интервью Sports.kz прокомментировал полуфинальный бой чемпионата мира-2017 между казахстанцем Василием Левитом и кубинцем Эрисланди Савоном, в котором наш спортсмен уступил раздельным решением судей.

Главный тренер сборной России по боксу Эдуард <span class=error>Кравцов</span> в интервью Sports.kz прокомментировал Sports.kz полуфинальный бой чемпионата мира-2017 между <span class=error>казахстанцем</span> Василием Левитом и кубинцем Эрисланди <span class=error>Савоном</span> в котором наш спортсмен уступил раздельным решением судей. Увеличить
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— Я очень внимательно смотрел этот бой. Честно говоря, мне больше понравился Василий. Считаю, Левит проиграл первый раунд, а во втором и третьем был лучше кубинца.

 — Разочарованы, что их поединок с Тищенко не состоялся?
— Честно говоря, об этом даже не думал. Что один, что другой являются лидерами бокса. У них будет еще время встретиться между собой и доказать друг-другу — кто из них сильнее.
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