Эдуард Кравцов: У Левита и Тищенко еще будет время доказать друг-другу — кто из них сильнее
Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов в интервью Sports.kz прокомментировал полуфинальный бой чемпионата мира-2017 между казахстанцем Василием Левитом и кубинцем Эрисланди Савоном, в котором наш спортсмен уступил раздельным решением судей.
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— Я очень внимательно смотрел этот бой. Честно говоря, мне больше понравился Василий. Считаю, Левит проиграл первый раунд, а во втором и третьем был лучше кубинца.
— Разочарованы, что их поединок с Тищенко не состоялся?
— Честно говоря, об этом даже не думал. Что один, что другой являются лидерами бокса. У них будет еще время встретиться между собой и доказать
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