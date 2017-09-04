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https://sport.mail.ru/news/boxing/30888740/
4 сентября 2017, 11:29 | Бокс | Vesti.kz

Экс-тренер Кличко и Усика спрогнозировал исход боя Головкин — Альварес

Американский тренер Джеймс Али Башир, известный по работе с украинскими боксерами Владимиром Кличко (64−5, 53 КО) и Александром Усиком (12−0, 10 КО), спрогнозировал исход поединка между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

«У Головкина — преимущество в характере. Первые шесть-семь раундов будут примерно равными, но потом Геннадий перехватит инициативу и отпразднует победу по очкам», — считает Башир, слова которого приводит mmaboxing.ru.

Ранее промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя также высказал мнение, что бой его подопечного с Головкиным не продлится дольше восьми раундов.

Поединок Головкин — «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы казахстанца, а также звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от мексиканца.

В США бой будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Ранее был сформирован андеркарт для показа на PPV.
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