«У Головкина — преимущество в характере. Первые шесть-семь раундов будут примерно равными, но потом Геннадий перехватит инициативу и отпразднует победу по очкам», — считает Башир, слова которого приводит mmaboxing.ru.

Ранее промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя также высказал мнение, что бой его подопечного с Головкиным не продлится дольше восьми раундов.

Поединок Головкин — «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы казахстанца, а также звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от мексиканца.

В США бой будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Ранее был сформирован андеркарт для показа на PPV.