Санчес рассказал, с кем спаррингует Головкин перед боем с «Канело»
Тренер Абель Санчес рассказал, на какой стадии сейчас находится подготовка Геннадия Головкина к бою с Саулем Альваресом, а также назвал имена
спарринг-партнеров GGG в этом лагере, сообщает Sports.kz.
— Подготовка проходит хорошо. Мы проводим спарринги и сейчас с нами в зале несколько великолепных боксеров. Я не делаю ничего другого по сравнению с другими тренировочными лагерями. Я тренирую Геннадия быть максимально лучшим, так что это «Канело» придется под нас подстраиваться. Если я и делаю
«Канело» хорошо работает по корпусу против тех соперников, которые ему это позволяют. Но если он начнет действовать также против Геннадия, то раскроет сам себя. В зал мы пригласили Джулиана Уильямса, Кайрона Дэвиса, Дэшона Джонсона и Кеннета Макнила. В общем с нами работают семь парней, которые дают нам ту скорость и работу, какая нам нужна, — поведал Санчес в интервью On the Ropes Boxing Radio.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter