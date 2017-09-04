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4 сентября 2017, 11:08 | Бокс | Sports.kz

Санчес рассказал, с кем спаррингует Головкин перед боем с «Канело»

Тренер Абель Санчес рассказал, на какой стадии сейчас находится подготовка Геннадия Головкина к бою с Саулем Альваресом, а также назвал имена спарринг-партнеров GGG в этом лагере, сообщает Sports.kz.

— Подготовка проходит хорошо. Мы проводим спарринги и сейчас с нами в зале несколько великолепных боксеров. Я не делаю ничего другого по сравнению с другими тренировочными лагерями. Я тренирую Геннадия быть максимально лучшим, так что это «Канело» придется под нас подстраиваться. Если я и делаю что-то новое, то я пригласил в зал более быстрых парней, чтобы они дали нам скорость, но в остальном подготовка идет как обычно.

«Канело» хорошо работает по корпусу против тех соперников, которые ему это позволяют. Но если он начнет действовать также против Геннадия, то раскроет сам себя. В зал мы пригласили Джулиана Уильямса, Кайрона Дэвиса, Дэшона Джонсона и Кеннета Макнила. В общем с нами работают семь парней, которые дают нам ту скорость и работу, какая нам нужна, — поведал Санчес в интервью On the Ropes Boxing Radio.

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