Санчес рассказал, с кем спаррингует Головкин перед боем с «Канело»

— Подготовка проходит хорошо. Мы проводим спарринги и сейчас с нами в зале несколько великолепных боксеров. Я не делаю ничего другого по сравнению с другими тренировочными лагерями. Я тренирую Геннадия быть максимально лучшим, так что это «Канело» придется под нас подстраиваться. Если я и делаю что-то новое, то я пригласил в зал более быстрых парней, чтобы они дали нам скорость, но в остальном подготовка идет как обычно.

«Канело» хорошо работает по корпусу против тех соперников, которые ему это позволяют. Но если он начнет действовать также против Геннадия, то раскроет сам себя. В зал мы пригласили Джулиана Уильямса, Кайрона Дэвиса, Дэшона Джонсона и Кеннета Макнила. В общем с нами работают семь парней, которые дают нам ту скорость и работу, какая нам нужна, — поведал Санчес в интервью On the Ropes Boxing Radio.