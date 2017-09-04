Известный тренер дал советы «Канело» для победы над Головкиным
Мексиканский тренер Хоэль Диас, известный по работе с такими боксерами, как Руслан Проводников, Тимоти Брэдли и Абнер Марес, поделился мнением о поединке Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, а также дал несколько советов «Канело», пишет Sports.kz.
— Думаю, «Канело» выиграет этот бой. Я ожидаю увидеть молодого, сильного «Канело», который покажет людям свой прогресс за последние пару лет. Я считаю лучшим, что могло случиться с Саулем, это поражение Флойду Мэйвезеру. Он многому научился в том поединке.
Забудьте про его бой с
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