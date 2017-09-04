Известный тренер дал советы «Канело» для победы над Головкиным

— Думаю, «Канело» выиграет этот бой. Я ожидаю увидеть молодого, сильного «Канело», который покажет людям свой прогресс за последние пару лет. Я считаю лучшим, что могло случиться с Саулем, это поражение Флойду Мэйвезеру. Он многому научился в том поединке.

Забудьте про его бой с Чавесом-младшим. Чавес тогда был в режиме выживания. А когда боксер выходит с таким настроем, его тяжело нокаутировать, он наглухо закрывается. «Канело» нельзя позволять Головкину идти вперед, нужно заставлять его отступать. Если он будет отступать, то проиграет. Нужно наносить апперкоты, работать по корпусу и держаться ниже, когда GGG наносит удары, так как он бьет слишком высоко, — сказал Диас в интервью Villainfy Media.