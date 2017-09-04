Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30887557/
4 сентября 2017, 9:41 | Бокс | Sports.kz

Известный тренер дал советы «Канело» для победы над Головкиным

Мексиканский тренер Хоэль Диас, известный по работе с такими боксерами, как Руслан Проводников, Тимоти Брэдли и Абнер Марес, поделился мнением о поединке Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, а также дал несколько советов «Канело», пишет Sports.kz.

— Думаю, «Канело» выиграет этот бой. Я ожидаю увидеть молодого, сильного «Канело», который покажет людям свой прогресс за последние пару лет. Я считаю лучшим, что могло случиться с Саулем, это поражение Флойду Мэйвезеру. Он многому научился в том поединке.

Забудьте про его бой с Чавесом-младшим. Чавес тогда был в режиме выживания. А когда боксер выходит с таким настроем, его тяжело нокаутировать, он наглухо закрывается. «Канело» нельзя позволять Головкину идти вперед, нужно заставлять его отступать. Если он будет отступать, то проиграет. Нужно наносить апперкоты, работать по корпусу и держаться ниже, когда GGG наносит удары, так как он бьет слишком высоко, — сказал Диас в интервью Villainfy Media.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Энтони Джошуа отметил важность казахстанской школы бокса для Головкина и сделал ставку на бой с «Канело»

Энтони Джошуа отметил важность казахстанской школы бокса для Головкина и сделал ставку на бой с «Канело»

Чемпион мира по версиям IBF, WBA (Super) и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (19−0, 19 КО) поделился своим мнением о поединке между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО). Об этом сообщает Sports Mail.
Еще 7 новостей  Все новости
03 сентября

Как Головкин бесил «Канело» во время промо-кампании их боя

Почему Головкин не захотел тренироваться в залах Фредди Роуча и Роберта Гарсии

Бывший тренер Кличко сделал прогноз на бой Головкин - Альварес