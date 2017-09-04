Энтони Джошуа отметил важность казахстанской школы бокса для Головкина и сделал ставку на бой с «Канело»

«Надеюсь, победит «Канело», — признался Джошуа. — Не то чтобы мне Головкин не нравился, просто давно болею за Альвареса. Это невероятно, ведь парню всего 27, а он уже многого достиг и является настоящим «дедом» в боксе. Только представьте, парень по-прежнему молод, а значит, может еще с десяток лет посвятить себя спорту. Как по мне, это здорово.

Несмотря на то, что я ставлю на победу «Канело», понимаю, настолько ему будет непросто против Головкина. Triple G родом из Казахстана, а там закладывают невероятно качественную боксерскую школу. Но и у «Канело» школа бокса на самом высоком уровне, так что я ставлю свои деньги на «Канело».

Ранее о влиянии казахстанской школы бокса на мексиканский стиль, который Головкину прививает Абель Санчес, рассказал промоутер Том Леффлер. По его словам, GGG получил лучшее из обоих миров.

Бой Головкин — «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы Головкина, а также звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от «Канело».

В США бой будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Ранее был сформирован андеркарт для показа на PPV.