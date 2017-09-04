Энтони Джошуа отметил важность казахстанской школы бокса для Головкина и сделал ставку на бой с «Канело»
Чемпион мира по версиям IBF, WBA (Super) и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (19−0, 19 КО) поделился своим мнением о поединке между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО). Об этом сообщает Sports Mail.
«Надеюсь, победит «Канело», — признался Джошуа. — Не то чтобы мне Головкин не нравился, просто давно болею за Альвареса. Это невероятно, ведь парню всего 27, а он уже многого достиг и является настоящим «дедом» в боксе. Только представьте, парень
Несмотря на то, что я ставлю на победу «Канело», понимаю, настолько ему будет непросто против Головкина. Triple G родом из Казахстана, а там закладывают невероятно качественную боксерскую школу. Но и у «Канело» школа бокса на самом высоком уровне, так что я ставлю свои деньги на «Канело».
Ранее о влиянии казахстанской школы бокса на мексиканский стиль, который Головкину прививает Абель Санчес, рассказал промоутер Том Леффлер. По его словам, GGG получил лучшее из обоих миров.
Бой Головкин — «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в
В США бой будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Ранее был сформирован андеркарт для показа на PPV.
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