Команда «Канело» высказалась о реванше с Котто после боя с Головкиным

36-летний Котто 27 августа в Карсоне (штат Калифорния, США) победил единогласным решением японца Йошихиро Камегаи и завоевал вакантный титул WBO в первом среднем весе. После боя его тренер Фредди Роуч заявил, что следующим соперником в декабре они хотят победителя боя Головкин — «Канело».

Однако тренер «Канело» Эдди Рейносо заявил, что они не заинтересованы в реванше с Котто, поскольку уже победили пуэрториканца в 2015 году. После победы в том поединке мексиканец стал чемпионом мира по версии WBC в среднем весе.

«Нам не интересен бой с Котто, потому что мы уже побили его. Мы видели его бой с Йошихиро Камегаем, и он хорошо побил его. Но, несмотря на все уважение, которое заслуживает Мигель, мы видели, кто победил», — заявил Рейносо в беседе с ESPN Deportes.

В то же время промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя заявил о готовности организовать Котто в декабре бой со своим другим клиентом — экс чемпионом мира по версии IBF в среднем весе канадцем Давидом Лемье, который уже выражал заинтересованность к поединку с пуэрториканцем.

«Лемье с большим интересом следил за поединком Котто с Камегаем, и очевидно, что битва между Давидом и Миглем была бы очень интересна для Нью-Йорка. Победитель этого боя, между Котто и Лемье, имел бы хорошие шансы стать соперником Альвареса», — добавил Де Ла Хойя.

Ранее по поводу возможного боя с Котто высказался промоутер Головкина Том Леффлер, а тренер казахстанца Абель Санчес назвал этот вариант заманчивым.

Между тем старейший журнал о боксе Boxing News составил список пяти лучших соперников для Котто на его прощальный бой в декабре, который возглавил победитель пары Головкин — Альварес.