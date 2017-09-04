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https://sport.mail.ru/news/boxing/30886293/
4 сентября 2017, 7:19 | Бокс | Вести - Новосибирск

Тренер боксера Миши Алояна извинился за выступление на ЧМ-2017 по боксу

Эдуард Кравцов принёс извинения болельщикам за выступление россиян и пообещал полностью преобразовать сборную к чемпионату мира 2019 года.

Тренер боксера Миши Алояна извинился за выступление на ЧМ-2017 по боксу, пост опубликован на странице Эдуарда Кравцова в соцсети «Facebook».

«Уважаемые любители бокса России, хотел бы от лица команды всем принести извинения за плохое выступление на прошедшем чемпионате мира. Не хочу оправдываться и переносить вину на судей или кого-либо… Думаю, что не надо никому объяснять, что данная ситуация в нашем боксе сложилась не сегодня, а то, что мы сегодня имеем, это лишь следствие работы и политики прошлых наших управленцев федерации, где совершенно были утрачены понятия о справедливом судействе, честном отборе в команду, должной работы с резервом», — написал Кравцов.

Сейчас в российском боксе кризис, Кравцов пообещал, что сможет подготовить боеспособную сборную к чемпионату мира в 2019 году.

«В регионах люди потеряли веру, что можно воспитать достойного боксера и он без связей и денег сможет стать лидером и представлять нашу страну на международных стартах. Сейчас на всех этих фронтах в Федерации бокса России идет работа, и уверяю, что в скором будущем мы эту ситуацию исправим. Мы четко представляем, что нужно поменять в самой команде, с условиями селекции и тренировочного процесса, но на это надо время, хотя отдаем себе отчет и готовы в ближайший год эту ситуацию уже исправить и подготовить команду к чемпионату мира 2019 года конкурентную, способную бороться только за самые высокие места!» — заявил Кравцов.

Сборная России по боксу завоевала лишь две медали на прошедшем в Гамбурге чемпионате мира. Впервые за 18 лет российская команда не завоевала ни одного «золота».

Эдуард Кравцов был назначен главным тренером сборной России по боксу в июле 2017 года.

Напомним, подопечный Кравцова Миша Алоян был лишен серебряной медали Олимпиады в Рио-де-Жанейро из-за допинга.
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