Тренер боксера Миши Алояна извинился за выступление на ЧМ-2017 по боксу
Эдуард Кравцов принёс извинения болельщикам за выступление россиян и пообещал полностью преобразовать сборную к чемпионату мира 2019 года.
Тренер боксера Миши Алояна извинился за выступление на ЧМ-2017 по боксу, пост опубликован на странице Эдуарда Кравцова в соцсети «Facebook».
«Уважаемые любители бокса России, хотел бы от лица команды всем принести извинения за плохое выступление на прошедшем чемпионате мира. Не хочу оправдываться и переносить вину на судей или
Сейчас в российском боксе кризис, Кравцов пообещал, что сможет подготовить боеспособную сборную к чемпионату мира в 2019 году.
«В регионах люди потеряли веру, что можно воспитать достойного боксера и он без связей и денег сможет стать лидером и представлять нашу страну на международных стартах. Сейчас на всех этих фронтах в Федерации бокса России идет работа, и уверяю, что в скором будущем мы эту ситуацию исправим. Мы четко представляем, что нужно поменять в самой команде, с условиями селекции и тренировочного процесса, но на это надо время, хотя отдаем себе отчет и готовы в ближайший год эту ситуацию уже исправить и подготовить команду к чемпионату мира 2019 года конкурентную, способную бороться только за самые высокие места!» — заявил Кравцов.
Сборная России по боксу завоевала лишь две медали на прошедшем в Гамбурге чемпионате мира. Впервые за 18 лет российская команда не завоевала ни одного «золота».
Эдуард Кравцов был назначен главным тренером сборной России по боксу в июле 2017 года.
Напомним, подопечный Кравцова Миша Алоян был лишен серебряной медали Олимпиады в
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