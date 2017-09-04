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4 сентября 2017, 8:54 | Бокс | Vesti.kz

Boxing Scene: Одного «золота» хватило Узбекистану, чтобы обойти непримиримых соперников из Казахстана на ЧМ-2017 по боксу

Популярный портал BoxingScene.com, подводя итоги завершившегося в Гамбурге (Германия) чемпионата мира по боксу, отметил противостояние двух географических соседей — Казахстана и Узбекистана.

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«Одной из тенденций, которая была частично подтверждена, является подъем Узбекистана. Однако на этот раз эта ближневосточная нация оказалась не такой успешной, как год назад в Рио, не сумев завоевать больше одного “золота”. Тем не менее, этого было достаточно — в дополнение к трем серебряным медалям (все они были завоеваны в боях с кубинцами) — чтобы обойти своих непримиримых соперников из Казахстана в интригующем ближневосточном противостоянии», — говорится в заметке.

Единственное «золото» Узбекистану в весовой категории до 69 килограммов принес Шахрам Гиясов, который победил в финале победил кубинца Роньеля Иглесиас. Бронзовым призером в этом весе стал казахстанец Абылайхан Жусупов, который в полуфинале проиграл как раз Гиясову.

На ЧМ-2017 обе сборные завоевали по шесть наград, однако Узбекистан (одно «золото», три «серебра» и две «бронзы») обошел Казахстана (1+2+3) в командном зачете за счет разницы серебряных медалей. Первое место заняла Куба с семью медалями, из которых пять золотых и две серебряные.

Сборная России по боксу крайне неудачно выступила турнире в Гамбурге, заняв седьмое место с двумя медалями (по одной «бронзе» и «серебру»). Россияне впервые за 18 лет остались без золотых медалей мирового первенства.

Добавим, что сборная Казахстана в ночь с 3 на 4 сентября вернулась на родину.
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