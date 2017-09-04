Василий Левит проанализировал свое поражение Савону и его финал с Тищенко на ЧМ в Гамбурге
Серебряный призер Олимпиады, трехкратный чемпион Азии по боксу казахстанец Василий Левит прокомментировал корреспонденту Vesti.kz свое поражение в полуфинале чемпионата мира-2017, который прошел в немецком Гамбурге. Боксер отметил, что ему нужно было больше атаковать кубинца Эрисланди Савона, который в итоге завоевал золотую медаль мирового первенства.
— Василий, много разговоров о твоем поражении Савону. Как сам этот бой прокомментируешь? Было заметно, что в первом раунде ты никак не мог найти дистанцию для удара.
— Ну, я же не с новичком встречался. Пока в первом раунде подобрался, потом во втором и третьем уже наращивал… Все равно, наверное, надо было больше бить, больше атаковать серийными ударами… Ну, что получилось, то получилось.
— А что скажешь о спорах о результате?
— Я не знаю, кто спорит. Это и не мое дело. Факт есть факт. Надо работать, тренироваться, чтобы потом больше таких разговоров не было.
— Ты победил Савона на Олимпиаде, почему бой на чемпионате мира был другим?
— Там победил, здесь проиграл…
— Он неудобный соперник?
— Да нет, ко всем можно ключи подобрать. Так получилось просто.
— Финал Савона и Тищенко смотрел?
— Конечно. Там все, как должно было быть.
Напомним, в полуфинале чемпионата мира, который прошел в Гамбурге, Левит стал бронзовым призером в весовой категории до 91-го килограмма. В полуфинале он раздельным решением судей проиграл кубинцу Эрисланди Савону. Обидчик Левита в итоге стал чемпионом мира, победив в финале россиянина Евгения Тищенко, который со скандалом победил казахстанца на Олимпиаде в Рио. Тогда бронзовым призером ОИ стал как раз Савон, проигравший Левиту в полуфинале.
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