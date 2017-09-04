Василий Левит проанализировал свое поражение Савону и его финал с Тищенко на ЧМ в Гамбурге

— Василий, много разговоров о твоем поражении Савону. Как сам этот бой прокомментируешь? Было заметно, что в первом раунде ты никак не мог найти дистанцию для удара.

— Ну, я же не с новичком встречался. Пока в первом раунде подобрался, потом во втором и третьем уже наращивал… Все равно, наверное, надо было больше бить, больше атаковать серийными ударами… Ну, что получилось, то получилось.

— А что скажешь о спорах о результате?

— Я не знаю, кто спорит. Это и не мое дело. Факт есть факт. Надо работать, тренироваться, чтобы потом больше таких разговоров не было.

— Ты победил Савона на Олимпиаде, почему бой на чемпионате мира был другим?

— Там победил, здесь проиграл…

— Он неудобный соперник?

— Да нет, ко всем можно ключи подобрать. Так получилось просто.

— Финал Савона и Тищенко смотрел?

— Конечно. Там все, как должно было быть.

Напомним, в полуфинале чемпионата мира, который прошел в Гамбурге, Левит стал бронзовым призером в весовой категории до 91-го килограмма. В полуфинале он раздельным решением судей проиграл кубинцу Эрисланди Савону. Обидчик Левита в итоге стал чемпионом мира, победив в финале россиянина Евгения Тищенко, который со скандалом победил казахстанца на Олимпиаде в Рио. Тогда бронзовым призером ОИ стал как раз Савон, проигравший Левиту в полуфинале.