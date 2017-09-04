Казахстанец Аманкул рассказал о своих ошибках ценой в «золото» в финале ЧМ-2017 по боксу

— Я рад, что стал серебряным призером на таком крупном турнире. Чувствую себя отлично. По воле Всевышнего я стал вторым. В финале у меня не получилось боксировать в моем стиле. Я был готов хорошо, но не смог выполнить то, что хотели видеть от меня тренеры. Так получилось… Но и соперник был очень хороший.

— Он был хороший, но, показалось, немного прямолинейный. Но «разобрать» его не удалось…

— Да, он любит «подраться». Идет вперед. Будем разбирать мои ошибки, и в следующий раз я буду готов ко встречи с ним. Я думаю, что тактика была выбрана верная под него, но я не смог ее воплотить.

— И какой она была?

— Нужно было активно передвигаться на ногах и работать с дистанции. Я же входил в ближний бой и «дрался» в ним.

— Были мысли, что тебя могут прежние травмы беспокоить. Все нормально было?

— Нет, все в порядке. Ничего не беспокоило. Я здоров. Был в форме.

Напомним, сборная Казахстана по боксу вернулась с чемпионата мира, который прошел в Гамбурге, с шестью медалями. Чемпионом турнира в Германии стал Кайрат Ералиев (до 56 килограммов). С «серебром» на родину вернулись Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма). Бронзовыми призерами состязания стали Жомарт Ержан (до 49 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма).