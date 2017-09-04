Ералиев назвал узбекского боксера самым сложным соперником и залог успеха на пути к «золоту» ЧМ-2017

— Я рад. Рад, что смог поднять казахстанский флаг на самый верх пьедестала почета. Рад был услышать национальный гимн в честь победы. Но чемпионом стать непросто. Это большой труд. Много было пролито пота… С грамотной помощью и поддержкой тренеров смог выиграть мировой турнир. Слава Аллаху, все прошло, как и планировали.

— Провел пять боев — какой поединок был самым тяжелым?

— Самым тяжелым был поединок с боксером из Узбекистана. Он призер Олимпийских игр (Муроджон Ахмадалиев — прим. автора). И другие поединки были непростые. Посмотрите сами. Был боксер из Узбекистана, призер Олимпиады. Немецкий боксер, хозяин ринга. Еще чемпион Европы из Англии. И напоследок, молодой боксер из США. Хороший боксер с добротной подготовкой.

— Кайрат Ералиев запомнился на Олимпиаде своим зрелищным стилем боксирования. «Игрой» в ринге, уклонами и быстрыми переходами в атаку. Но на чемпионате ты стал еще лучше…

— На Олимпиаде набрался опыта. Посмотрел, что такое крупное соревнование. Попробовал себя на большом ринге. Естественно, этот опыт дал плоды для дальнейшего роста. Это помогло мне стать лучше.

— В 2013 году ты был уже бронзовым призером чемпионата. Когда дошел до полуфинала в Германии, наверное, было ощущение, что ты тут уже был и надо идти дальше. Как настраивал себя на полуфинал и финал?

— Да, я был призером мирового турнира в 2013 году. В Германии, когда дошел до полуфинала, подумал, что победа близка и до нее всего два шага. Чувствовал ответственность перед казахстанцами и тренерами. Поднял ношу, которую взвалил на себя, взбадривал, что казахстанцы на меня смотрят и ждут только победы… С таким настроем выходил на ринг. Я знал, что могу выиграть. Знал, что мне это по плечу. Нужно только работать. Слушать тренеров и работать самому не жалея сил…

— Почувствовал себя чемпионом мира, когда руку подняли?

— Я еще не понял, что я чемпион мира. Ощущение этого еще не пришло ко мне. Я еще в это не верю.

— Не чувствуешь себя чемпионом мира с золотой медалью на груди?

— Нет.

— А когда стал бронзовым призером, то тогда как было?

— Я был тогда моложе. Еще не выходил на большой ринг. Сейчас же я прошел Олимпиаду. Поэтому, немного привыкаешь к таким моментам. Я стал взрослее.

Напомним, сборная Казахстана по боксу вернулась с чемпионата мира в Гамбурге с шестью медалями.