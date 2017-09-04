«На Олимпиаде в Токио возьмем уже не одно, а два-три «золота». Айтжанов подвел итоги ЧМ по боксу в Гамбурге

— Команда очень хорошо, успешно выступила, — начал Айтжанов. — После Олимпиады команда обновилась на 70 процентов. Поэтому очень хорошо выступили. Конечно, есть еще над чем работать. И резерв у нас хороший. В Токио поедем уже хорошим, проверенным составом. Уже не одно, а два — три «золота» возьмем.

— Прокомментируйте, пожалуйста, последний бой Аманкула на чемпионате мира. Не совсем понятна была его тактика. Это была установка — боксировать в оборонительной манере?

— Нет. Установка была, конечно, на ногах двигаться, опережать, первым номером работать. У него до этого были сильные бои, олимпийский чемпион, может психологически полностью выложился там. Внутренних резервов может не хватило. Будем работать над этим, искать, чего ему не хватило. А так он был готов. Но соперник еще сильнее был, не зря его лучшим боксером признали.

— Считаете, что Левита засудили?

— Мы на сто процентов были уверены, что Василий выиграл. Второй, третий раунды он сильнее был, на голову выше. Но победа ушла. Бывают такие ситуации… Повторилось, как на Олимпиаде, но Вася от этого руки не опускает, будет дальше готовиться и дальше радовать болельщиков.

— Довольны Кункабаевым?

— Мы всеми ребятами довольны. Конечно, есть недоработки. Но Камшыбек в первый раз поехал на чемпионат и занял второе место — это большой успех. А в финале не хватило где-то опыта, чуть-чуть психологически, потому что соперник очень сильный — сейчас он трехкратным чемпионом мира стал. Есть куда стремиться, есть над чем работать. Будем готовить Камшыбека, чтобы он приносил в копилку сборной мировые и олимпийские медали. Я думаю, с него будет хороший тяж. Но мы не должны забывать, что у нас есть резерв. Поэтому ему некогда расслабляться, потому что у него в команде есть молодые конкуренты.

— Можно сказать, что сборная нового образца уже сформирована?

— У нас много ребят в каждом весе, поэтому будем еще смотреть, анализировать. Маленький экзамен перед Олимпиадой — это Азиатские игры. Там мы маленький экзамен сдадим, должны командное первое место занять. А уже к Олимпиаде будем готовиться хорошей командой, которая должна взять в Токио два — три «золота».

— В ноябре будет чемпионат Казахстана, будут ли освобождены от него участники чемпионата мира?

— У нас в команде всегда четыре состава. И этих мы еще просматриваем, обкатываем на турнирах. Хоть он и будет чемпионом Казахстана, но плохо отбоксирует за рубежом, зачем нам такой чемпион Казахстана? Есть ребята, которые чемпионами Казахстана не стали, но они стали призерами чемпионата мира. Это и Ниязымбетов, и другие есть.

Напомним, на чемпионате мира боксеры сборной Казахстана завоевали шесть медалей. Чемпионом турнира в Германии стал Кайрат Ералиев (до 56 килограммов). С «серебром» на родину вернулись Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма). Бронзовыми призерами ЧМ стали Жомарт Ержан (до 49 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма). Сегодня команда вернулась в Астану.