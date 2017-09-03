Виктор Демьяненко прокомментировал выступление Левита на ЧМ и гипотетический финал-реванш с Тищенко

Однако второй встрече боксеров не суждено было случиться. В полуфинальном поединке в весовой категории до 91 килограмма Левит раздельным решением судей уступил кубинцу Эрисланди Савону, который в финале взял верх над Тищенко.

«Я уверен, что Левит стал бы чемпионом. Он не проиграл Савону. На мой взгляд, он опережал его по ударам. Однако судьи приняли такой вердикт. Не могу объяснить это решение. Им, как говорится, виднее. В любом случае, Василий прибавил по сравнению с прошлым годом. Он без проблем разобрался бы с Тищенко. В этом нет никаких сомнений», — отметил Демьяненко.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал о том, что он хотел увидеть реванш между Тищенко и Левитом в финале турнира.

Напомним, в финале Олимпиады в Рио-2016 Тищенко со скандалом победил Левита. Тогда решение судей специалисты и болельщики со всего мира назвали ограблениями, а публика в зале освистала россиянина. Бронзовым призером ОИ стал как раз Савон.