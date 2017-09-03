Демьяненко разобрал финальные бои казахстанских боксеров и оценил выступление сборной на ЧМ-2017

По итогам чемпионата мира сборная Казахстана завоевала шесть медалей и замкнула тройку лидеров общекомандного зачета.

Из десяти боксеров, представлявших страну на чемпионате, призерами стали шесть из них: «золото» выиграл Кайрат Ералиев (до 56 килограммов), «серебром» награждены Абильхан Аманкул (до 75 килограмм) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма), а бронзовых наград удостоились Ержан Жомарт (до 49 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма).

«Я считаю, что команда выступила успешно. Хотя замечания есть. Начнем с чемпиона Кайрата Ералиева. В первом раунде его немного давили. Однако он молодец, во втором раунде хорошо попадал передней рукой. Он левша и должен был висеть на сопернике, не давая тому шанса достать себя правой рукой. Он все сделал как надо. Это была заслуженная победа, тут не о чем говорить. Единственное, он прошел два олимпийских цикла и возраст уже солидный у него. Рад, что у него все получилось и он стал чемпионом.

Абильхан Аманкул сделал небольшую ошибочку. Александр Хижняк (признан лучшим боксером турнира — прим. авт) — агрессивный боксер и с ним надо было проваливать его. Однако Аманкул подставлялся, ставил блок. Этого его соперник и хотел. Если бы Аманкул подвигался, то на своих ножках он бы «растаскал» его. Ему не нужно было себя экономить, а отходить и обстреливать издалека. Он зря отдал инициативу, ведь при работе первым номером у него все получилось бы.

Камшыбек Кункабаев — мне очень понравился. Единственное, он иногда позиционно ошибался, двигаясь под правую руку и получал, как в свое время Дычко. Надо было наоборот, за счет передвижений загонять соперника под свою правую руку. У него хорошо проходили одиночные удары, но как только он выходил на жесткий удар, то проваливался. Рассечение во втором раунде также повлияло на характер боя. Он начал действовать с опаской. В целом, у него были хорошие удары навстречу. Если бы он выбрасывал по два-три удара в тех моментах, то победил бы. А в целом финал получился зрелищным, но Кункабаеву опыта не хватило.

Тоже самое касается Абылайхана Жусупова. Он физически еще не полностью перешел из юниорского во взрослый бокс. Скорость есть, комбинационно действует, видит все, однако не хватило ему функциональной готовности. В данном случае физической мощи. Нужно больше доминировать нашим молодым боксерам. Это касается и Абылайхана и Аманкула. Время до Олимпиады есть. За три года они наберут форму и получат необходимый опыт.

В целом я считаю, что команда выступила очень удачно. В полуфинале было шесть боксеров, а в финале трое. Это говорит о том, что команда взяла правильное направление. Менять тренерский штаб я не вижу смысла, Айтжанов и его команда давно работают и прекрасно видят ситуацию. Главное эффективно использовать отведенное время до Олимпиады, — отметил Демьяненко.