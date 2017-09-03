Чемпионат мира: извинения вместо побед

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За последний год — начиная с финишной прямой олимпийского цикла, и вплоть до нынешней осени — российский бокс пережил многое. Но выступление на чемпионате мира в Гамбурге, где россияне стали лишь седьмыми в общекомандном зачете не завоевав ни одной золотой награды, лишь подтвердило мнение, что перемены необходимо продолжать. Потому что иначе как полным провалом такое выступление назвать нельзя — это признает и руководство Федерации бокса России.

— Расстроены, хуже некуда уже. Чемпионата мира — провал полный. Когда план ставили, я этого и ожидал, — признался генеральный секретарь федерации Умар Кремлев в интервью «Р-Спорт».

Такой итог считают следствием накопившихся за последние годы проблем, и это небезосновательно. В последнее время в команде дважды менялся тренерский штаб: еще в прошлом августе сборной руководил Александр Лебзяк, к концу календарного года его сменил Олег Меньшиков, официально вступивший в должность уже в новом году, а после чемпионата Европы новым наставником был назначен Эдуард Кравцов.

С июньского чемпионата Европы в Харькове, кстати, россияне привезли неплохой комплект наград — два золота, два серебра и одна бронза. Но в отсутствие сильнейших соперников на европейской арене от команды все равно ожидали большего. Помимо прочего, были вопросы к физической форме команды, и чуть меньше, чем за два месяца до главного старта руководство решилось на смену тренерского штаба.

Итог — в девяти категориях из десяти на чемпионате мира завоевано две медали: серебро олимпийского чемпиона Евгения Тищенко в категории до 91 кг и бронза Тамира Галанова в весе до 52 кг. Для сравнения — на предыдущем чемпионате мира 2015 года в Катаре у россиян было две золотые, одна серебряная и одна бронзовая награды.

ГОД НА ИСПРАВЛЕНИЕ СИТУАЦИИ.

На этот раз мы в общекомандном зачете лишь седьмые, хотя планировали бороться за тройку. А она выглядит следующим образом: лидер — сборная Кубы — пять золотых и две серебряные медали. Второе место у Узбекистана — одно золото, три серебра и две бронзы, третье у Казахстана — одно золото, два серебра и три бронзы.

В целом от Эдуарда Кравцова невозможно требовать за столь короткий срок какого-то чуда. Во-первых, он не вел команду с начала года, не закладывал базовую работу и не участвовал в формировании состава. Лицензии были разыграны, он работал с теми, кто отобрался на мировое первенство. За два месяца можно было подтянуть физическую подготовку — что, по словам специалиста, было сделано успешно, а вот переделать технико-тактические моменты для уже сформировавшихся боксеров — задача нереальная. Впрочем, Кравцов, которому нечего оправдываться, выступил с извинениями от имени команды за провальный турнир, написав большой пост в «Фейсбуке».

— Хотел бы от лица команды всем принести извинения за плохое выступление на прошедшем чемпионате мира! Не хочу оправдываться и переносить вину на судей или кого-либо… Думаю, что не надо никому объяснять, что данная ситуация в нашем боксе сложилась не сегодня, это лишь следствие работы и политики прошлых наших управленцев федерации, где совершенно были утрачены понятия о справедливом судействе, честном отборе в команду, должной работы с резервом, — написал главный тренер. — В регионах люди потеряли веру, что можно воспитать достойного боксера, и он, без связей и денег, сможет стать лидером и представлять нашу страну на международных стартах. Сейчас на всех этих фронтах в Федерации бокса России идет работа, уверяю, что в скором будущем мы эту ситуацию исправим.

Специалист подчеркнул, что у него есть понимание, как двигаться вперед. И очевидно, что итог чемпионата мира не мог повлиять на кредит доверия со стороны федерации — Кравцов не успел себя проявить в полной мере.

— Мы четко представляем, что нужно поменять в самой команде, в условиях селекции и тренировочного процесса, но на это надо время, — отметил Кравцов. — Хотя мы отдаем себе отчет и готовы в ближайший год эту ситуацию уже исправить и подготовить команду к чемпионату мира 2019 года — конкурентную, способную бороться только за самые высокие места.

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ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТ.

Если понимание существующих проблем есть, это уже большой шаг на пути к их решению. Первый год олимпийского цикла позволяет допускать ошибки — впереди достаточно времени на то, чтобы их исправить, чтобы сформировать боеспособную команду для домашнего чемпионата мира 2019 года в Сочи и для Олимпийских игр-2020 в Токио.

Уже 8 сентября будет собран тренерский совет, на котором специалисты пересмотрят бои россиян на чемпионате мира и проведут тщательный анализ. А в конце месяца пройдет чемпионат России в Грозном, который будет для лидеров серьезной проверкой, а для молодых боксеров — шансом проявить себя. Очевидно, федерация будет стремиться повысить в том числе и внутреннюю конкуренцию. Характер и стремление быть лучшим — эти факторы в боксе не менее важны, чем физическая и технико-тактическая подготовка.