Чемпионат мира: извинения вместо побед
Сборная России по боксу завоевало одно серебро и одну бронзу на завершившемся в Гамбурге чемпионате мира, впервые с 1999 года оставшись без золотых наград.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За последний год — начиная с финишной прямой олимпийского цикла, и вплоть до нынешней осени — российский бокс пережил многое. Но выступление на чемпионате мира в Гамбурге, где россияне стали лишь седьмыми в общекомандном зачете не завоевав ни одной золотой награды, лишь подтвердило мнение, что перемены необходимо продолжать. Потому что иначе как полным провалом такое выступление назвать нельзя — это признает и руководство Федерации бокса России.
— Расстроены, хуже некуда уже. Чемпионата мира — провал полный. Когда план ставили, я этого и ожидал, — признался генеральный секретарь федерации Умар Кремлев в интервью «Р-Спорт».
Такой итог считают следствием накопившихся за последние годы проблем, и это небезосновательно. В последнее время в команде дважды менялся тренерский штаб: еще в прошлом августе сборной руководил Александр Лебзяк, к концу календарного года его сменил Олег Меньшиков, официально вступивший в должность уже в новом году, а после чемпионата Европы новым наставником был назначен Эдуард Кравцов.
С июньского чемпионата Европы в Харькове, кстати, россияне привезли неплохой комплект наград — два золота, два серебра и одна бронза. Но в отсутствие сильнейших соперников на европейской арене от команды все равно ожидали большего. Помимо прочего, были вопросы к физической форме команды, и чуть меньше, чем за два месяца до главного старта руководство решилось на смену тренерского штаба.
Итог — в девяти категориях из десяти на чемпионате мира завоевано две медали: серебро олимпийского чемпиона Евгения Тищенко в категории до 91 кг и бронза Тамира Галанова в весе до 52 кг. Для сравнения — на предыдущем чемпионате мира 2015 года в Катаре у россиян было две золотые, одна серебряная и одна бронзовая награды.
ГОД НА ИСПРАВЛЕНИЕ СИТУАЦИИ.
На этот раз мы в общекомандном зачете лишь седьмые, хотя планировали бороться за тройку. А она выглядит следующим образом: лидер — сборная Кубы — пять золотых и две серебряные медали. Второе место у Узбекистана — одно золото, три серебра и две бронзы, третье у Казахстана — одно золото, два серебра и три бронзы.
В целом от Эдуарда Кравцова невозможно требовать за столь короткий срок
— Хотел бы от лица команды всем принести извинения за плохое выступление на прошедшем чемпионате мира! Не хочу оправдываться и переносить вину на судей или
Специалист подчеркнул, что у него есть понимание, как двигаться вперед. И очевидно, что итог чемпионата мира не мог повлиять на кредит доверия со стороны федерации — Кравцов не успел себя проявить в полной мере.
— Мы четко представляем, что нужно поменять в самой команде, в условиях селекции и тренировочного процесса, но на это надо время, — отметил Кравцов. — Хотя мы отдаем себе отчет и готовы в ближайший год эту ситуацию уже исправить и подготовить команду к чемпионату мира 2019 года — конкурентную, способную бороться только за самые высокие места.
ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТ.
Если понимание существующих проблем есть, это уже большой шаг на пути к их решению. Первый год олимпийского цикла позволяет допускать ошибки — впереди достаточно времени на то, чтобы их исправить, чтобы сформировать боеспособную команду для домашнего чемпионата мира 2019 года в Сочи и для Олимпийских игр-2020 в Токио.
Уже 8 сентября будет собран тренерский совет, на котором специалисты пересмотрят бои россиян на чемпионате мира и проведут тщательный анализ. А в конце месяца пройдет чемпионат России в Грозном, который будет для лидеров серьезной проверкой, а для молодых боксеров — шансом проявить себя. Очевидно, федерация будет стремиться повысить в том числе и внутреннюю конкуренцию. Характер и стремление быть лучшим — эти факторы в боксе не менее важны, чем физическая и
Отдельно можно затронуть вопрос судейства, которое
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter